Плющенко: в следующий раз мы с Тутберидзе будем решать вопросы по-другому

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал конфликт с известным тренером Этери Тутберидзе, который произошёл в декабре 2019 года.
Плющенко: в следующий раз мы с Тутберидзе будем решать вопросы по-другому
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я вообще не люблю это. Всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает. Подобные обсуждения — лишнее, нужно всё доказывать результатом на катке. Но оказалось, что дискуссия в информационном поле — тоже неплохо. Люди у нас любят это, общественность взбудоражена. И не только у нас — во всём мире. Перевели наш диалог на все языки. Но каждый сделал свои выводы. В следующий раз, возможно, мы будем решать вопросы по-другому», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Конфликт между специалистами разгорелся на фоне решения фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру. Плющенко заявил, что, возможно, спортсменке стоит сменить тренера, на что очень остро отреагировала Тутберидзе.

Ранее Загитова рассказала, что думает о новом поколении фигуристок.

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