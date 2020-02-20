Плющенко: в следующий раз мы с Тутберидзе будем решать вопросы по-другому

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал конфликт с известным тренером Этери Тутберидзе, который произошёл в декабре 2019 года.

«Я вообще не люблю это. Всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает. Подобные обсуждения — лишнее, нужно всё доказывать результатом на катке. Но оказалось, что дискуссия в информационном поле — тоже неплохо. Люди у нас любят это, общественность взбудоражена. И не только у нас — во всём мире. Перевели наш диалог на все языки. Но каждый сделал свои выводы. В следующий раз, возможно, мы будем решать вопросы по-другому», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Конфликт между специалистами разгорелся на фоне решения фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру. Плющенко заявил, что, возможно, спортсменке стоит сменить тренера, на что очень остро отреагировала Тутберидзе.

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