Загитова рассказала, что думает о новом поколении фигуристок

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова считает нормальным появление более молодых соперниц с усложнённым контентом.
Загитова рассказала, что думает о новом поколении фигуристок
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«Это нормально. Два года назад всё было точно так же. Тогда я была символом новой эры, поскольку прыгала всё во второй половине программы. У меня были самые сложные каскады в мире. Думаю, что усложнение — это хорошо. Надо пытаться сделать всё, на что ты способен. Так будет у каждого поколения. Я думаю, что этот прогресс не остановить никогда», — ответила 17-летняя спортсменка в фильме «Королева Загитова: правда о карьере».

Олимпийская чемпионка объявила о приостановлении спортивной карьеры в декабре 2019 года.

Ранее Загитова отказалась отвечать на вопрос о поражении от Косторной.

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