ISU не планирует отменять ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает вариант отмены или переноса запланированных на сезон-2019/20 соревнований из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ISU, все соревнования будут проведены по запланированному графику.

Отмечается, что ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти.

Также сообщается, что перенесённый из-за коронавируса чемпионат мира по шорт-треку состоится не раньше октября 2020 года.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт 16—22 марта в канадском Монреале, а юниорское мировое первенство — с 2 по 8 марта в эстонском Таллине.

Ранее сообщалось, что этап КМ по биатлону в Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.