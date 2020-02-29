ISU не планирует отменять ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ISU, все соревнования будут проведены по запланированному графику.
Отмечается, что ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти.
Также сообщается, что перенесённый из-за коронавируса чемпионат мира по шорт-треку состоится не раньше октября 2020 года.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт 16—22 марта в канадском Монреале, а юниорское мировое первенство — с 2 по 8 марта в эстонском Таллине.
Ранее сообщалось, что этап КМ по биатлону в Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.