Непряева: мне больше нравится Загитова, чем Медведева

Российская лыжница Наталья Непряева ответила на вопрос, кто ей больше нравится из отечественных фигуристок — Алина Загитова или Евгения Медведева.

«Я видела этих спортсменок во время Олимпиады и когда к президенту ходили. Мне Загитова больше нравится. Не знаю почему, просто на первый взгляд. В мои 24 года в фигурном катании я бы уже была на закате карьеры, а в лыжах только третий год показываю результаты», — цитирует Непряеву Sport24.

На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золото, а Евгения Медведева стала второй.

Ранее Медведева заявила, что ей было весело на семинаре в Мексике.