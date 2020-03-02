Непряева: мне больше нравится Загитова, чем Медведева
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- РИА Новости
«Я видела этих спортсменок во время Олимпиады и когда к президенту ходили. Мне Загитова больше нравится. Не знаю почему, просто на первый взгляд. В мои 24 года в фигурном катании я бы уже была на закате карьеры, а в лыжах только третий год показываю результаты», — цитирует Непряеву Sport24.
На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золото, а Евгения Медведева стала второй.
Ранее Медведева заявила, что ей было весело на семинаре в Мексике.