Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в случае необходимости готова выступать под нейтральным флагом на официальных соревнованиях.
Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом
  • РИА Новости

«Это всё равно соревнования и борьба. Если я попаду в подобную ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живём», — заявила Туктамышева в интервью изданию «Спорт день за днём».

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях и лишить её возможности их принимать.

Ранее Загитова заявила, что успех на соревнованиях зависит от того, как ты выглядишь.

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