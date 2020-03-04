Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в случае необходимости готова выступать под нейтральным флагом на официальных соревнованиях.

«Это всё равно соревнования и борьба. Если я попаду в подобную ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живём», — заявила Туктамышева в интервью изданию «Спорт день за днём».

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях и лишить её возможности их принимать.

Ранее Загитова заявила, что успех на соревнованиях зависит от того, как ты выглядишь.