Загитова: успех на соревнованиях зависит и от того, как ты выглядишь

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об уроках, которые она получила от своего тренера Этери Тутберидзе.
Загитова: успех на соревнованиях зависит и от того, как ты выглядишь
  • РИА Новости

«В фигурном катании макияж — неотъемлемая часть образа программы. Постоянно краситься я начала, когда стала тренироваться у Этери Георгиевны Тутберидзе. Она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит также и от того, как ты выглядишь. Я до сих пор часто делаю макияж и волосы себе сама. Это нормальная практика для фигуристов. Процесс подготовки помогает войти в образ, настроиться и прогнать программу в голове», — приводит слова Загитовой Vogue.

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