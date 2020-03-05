Визит Медведевой в Мексику, увлечение Загитовой и завершение карьеры Сотниковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Россиянка Евгения Медведева посетила Мексику, где провела мастер-класс для местных спортсменов, а также пообщалась с болельщиками. Она осталась довольна визитом и рассказала, как поменяла подход к фигурному катанию. Алина Загитова раскрыла секрет подготовки к выступлениям, а хоккеист Михаил Мальцев пошутил по поводу окончания карьеры Аделины Сотниковой. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Откровенность Медведевой и секрет подготовки Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева пользуется популярностью по всему миру. В очередной раз этот факт доказал её приезд в Мексику, где она встретилась с болельщиками, а также провела трёхдневный семинар для местных спортсменов.

Наиболее преданные поклонники встретили двукратную чемпионку мира в аэропорту и подарили букет роз. Затем у них была возможность пообщаться во время автограф-сессии, а также насладиться её показательным номером под композицию Idontwannabeyouranymore Билли Айлиш.

Для мексиканских спортсменов был организован мастер-класс, а любой желающий мог приобрести дополнительный урок на льду. Интересно, что в мероприятии приняли участие как взрослые, так и совсем юные фигуристы.

По завершении мероприятия россиянка дала пресс-конференцию. Она заявила, что самым сложным моментом в жизни назвала первые месяцы после Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Мне нужно было изменить свою жизнь. Это было очень трудное решение, как в полной темноте ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Не знала, будет ли правильно переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном Орсером, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около пяти месяцев, это много», — цитирует Медведеву Sport24.

Несмотря на трудности, Медведева не задумывается о завершении карьеры. В скором времени она намерена возобновить тренировки и в рамках подготовки к следующему сезону начать работу над новыми программами.

«Думаю, что это до конца моей жизни. Будь то тренерство, катание в шоу или какая-то общественная деятельность, создание чего-то своего. И даже когда я закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание, я люблю это», — заверила Медведева.

В ожидании нового сезона находится и её наставник Орсер. Он отметил, что за два года их совместного сотрудничества фигуристка поменяла отношение к самой себе. В связи с этим она получает наслаждение от выступлений вне зависимости от результата.

«Евгения прибавила в скорости, уверенности… Кроме того, как отмечает она сама, а также наблюдаем и мы: ей нравится её женственность и по душе привносить её в фигурное катание. Конечно, она хорошо выполняет сложные элементы, но теперь, мне кажется, она приняла своё тело и осознала, что именно может дать этому спорту. Это очень здорово. Я рад видеть, что она к этому пришла», — рассказал Орсер в интервью Insideskating.

Алина Загитова, временно приостановившая карьеру, также активно проводит свободное время. В конце марта она примет участие в ледовом шоу «Россия, вперёд», постановщиком которого стала олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка. Помимо неё и Медведевой, в представлении примут участие и другие члены национальной команды, в том числе Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Дмитрий Алиев.

Для многих Загитова является настоящей иконой стиля, а сама она не раз заявляла о том, что получает удовольствие от процесса выбора нарядов как для повседневной жизни, так и для выступлений, а также интересуется визажем. В интервью изданию Vogue чемпионка мира 2019 года рассказала, что макияж является неотъемлемой частью каждого образа на льду.

«Начала постоянно краситься, когда стала тренироваться у Этери Тутберидзе. Именно она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит в том числе от того, как ты выглядишь. До сих пор я часто делаю макияж и волосы себе сама — это нормальная практика для фигуристов. Процесс подготовки помогает войти в образ, настроиться, прогнать программу в голове», — рассказала Загитова.

Самоирония Туктамышевой и завершение карьеры Сотниковой

Если Загитова славится своими образами, то звание одной из самых открытых и весёлых фигуристок современности бесспорно принадлежит Елизавете Туктамышевой. Чемпионка мира 2015 года не упускает возможности пошутить над собой и коллегами, а также всегда открыта для экспериментов. Так, в прошлом году она на время перевоплотилась в журналистку «Зенит ТВ» и взяла интервью у футболистов команды. Рассказывая об этом опыте, она вспомнила, что долго не могла собраться и произнести фамилию Артёма Дзюбы.

Также по теме Девушка-парадокс: почему Туктамышева остаётся главным ньюсмейкером в фигурном катании даже за пределами льда Елизавета Туктамышева не принимала участия в чемпионатах Европы и мира с 2015 года и лишь однажды за последние пять лет сумела...

«Я же дурная. У меня бывает такое: что-то в голову взбредёт, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы», — рассказала Туктамышева в интервью «Спорт день за днём».

Несмотря на задорный характер, она со всей серьёзностью подходит к фигурному катанию и чётко видит своё место в нём.

«У меня цель как у спортсменки — оставить след в фигурном катании. Чтобы не забывали, чтобы говорили, чтобы людям нравилось, и они с теплотой вспоминали. Даже когда закончу со спортом, но останусь в спорте», — добавила Туктамышева.

Одной из главных новостей последних дней стало завершение карьеры первой российской олимпийской чемпионки в одиночном катании Аделины Сотниковой. Некоторое время назад она перенесла операцию в связи с дегенеративным стенозом шейного отдела позвоночника.

«Официально хочу сказать одно: со спортом точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене. Хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет», — заявила Сотникова в эфире канала «Россия-1».

В России многие поддержали её решение. Евгений Плющенко, под чьё руководство она перешла в апреле 2017 года, особо отметил характер спортсменки. По его словам, она до последнего надеялась вернуться на лёд, однако травмы оказались сильнее.

«Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила своё решение, ей будет полегче, с её плеч упал серьёзный груз. Жизнь после профессионального спорта существует, и она многогранна — это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно. И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В то же время некоторые эксперты отметили, что Сотниковой не стоило затягивать с официальным завершением карьеры. Так, известный хореограф Илья Авербух отметил, что она уже давно отдала предпочтение ледовым шоу и было понятно, что к соревновательной деятельности не вернётся.

«Немного грустно от того, что Аделина, для меня, всё-таки не до конца раскрылась в спорте. Она могла выиграть большее количество титулов, не только олимпийское золото. Сейчас просто время такое, скоротечное. Но главное, что она завоевала эту главную награду в мире фигурного катания, и пусть эта награда станет для неё опорой в её дальнейшей жизни», — заявил Авербух «Чемпионату».

Новость о завершении карьеры выдающейся фигуристки не остался без внимания хоккеиста «Нью-Джерси» Михаила Мальцева. В комментариях к её посту в Instagram он в шутку поинтересовался, не планирует ли она стать депутатом по примеру многих коллег-спортсменов. Сотникова не стала отвечать на вопрос, лишь поставив лайк под его комментарием.

Тренерская деятельность Слуцкой и воспоминания Тарасовой

Вопреки расхожему мнению далеко не все бывшие спортсмены находят своё новое призвание в тренерской деятельности. Некоторые изначально понимают, что она требует совсем иных навыков и знаний. Так, двукратная олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая призналась, что пока не видит себя на этом поприще, хотя ей и нравится работать в своей школе фигурного катания в Подмосковье. После завершения карьеры в 2006 году она в основном работала на телевидении, а также принимала участие в ледовых шоу.

«Кстати, работать я люблю абсолютно со всеми. Ведь это так интересно! Дети, как чистые листы бумаги, пиши, что хочешь! А вот взрослые уже увлекают другим. У них есть свои страхи и сомнения, которые очень приятно и здорово преодолевать вместе», — написала Слуцкая в Instagram.

А вот о плюсах и минусах тренерской деятельности рассказала знакомая с ней не понаслышке Татьяна Тарасова. Одной из самых известных её учениц является 10-кратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Однако сама легендарная фигуристка отмечала, что гораздо большую роль в её заслугах сыграл Станислав Жук.

«Мне даже жаль Иру, когда я её слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Роднина была второй, а не первой. Я забирала из роддома её ребенка, находила для неё музыку, чтобы она сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернётся и снова будет выигрывать», — заявила Тарасова в интервью Елене Вайцеховской.

При этом она подчеркнула, что в целом не считает эту профессию неблагодарной, так как специалист в любом случае отдаёт своим подопечным всё, что у него есть. Кроме того, она призналась, что ей не хватает постоянной тренерской деятельности, а работу в качестве эксперта на телевидении она не считает своим предназначением.

«Мне в феврале исполнится 73, и всю свою сознательную жизнь я прожила с тем, что утром человек должен встать с кровати и пойти на работу. Если ты не понимаешь, куда и зачем тебе идти, зачем ты проснулся? Сейчас я уже без внутренней боли об этом говорю. Просто очень жаль, что столько лет меня не использовали по назначению», — посетовала Тарасова.