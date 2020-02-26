Цель Сотниковой, воспоминания Загитовой и высказывание Поповой: что обсуждают за три недели до ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что в будущем хотела бы заняться тренерской работой. Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении карьеры. Алина Загитова поделилась воспоминаниями о завоевании золота Олимпиады в Пхёнчхане, а Бетина Попова выступила за введение в женском катании возрастного ценза. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Завершение карьеры Энбертом и Забияко

Пожалуй, главной новостью дня в мире российского фигурного катания стало завершение карьеры серебряными призёрами Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Натальей Забияко и Александром Энбертом.

Пара пропустила нынешний сезон, при этом тренер дуэта Нина Мозер на днях заявила, что со здоровьем у фигуристов всё в порядке. Также специалист подчеркнула, что выступление в ледовом шоу «Путь к победе» в Москве может стать для них прощальным.

Так и сложилось. Прямо во время него Забияко с Энбертом объявили о завершении карьеры.

«Как бы нам ни хотелось с Сашей радовать вас своими выступлениями, жизненные обстоятельства складываются иначе. Возможно, это к лучшему. Если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот спортивный путь ещё раз, я бы не задумываясь сказала: «Да, хочу». Потому что это была бы возможность снова встретить тех людей, которые помогали нам, почувствовать вашу энергетику, уважаемые болельщики. Ещё раз порадовать наших родных и близких», — приводит слова Забияко ТАСС.

Фигуристы начали выступать в паре весной 2015-го. Первый успех пришёл к ним в сезоне-2016/17, когда дуэт стал третьим на чемпионате России, а также взял бронзу Мемориала Непелы.

А на Олимпийских играх в Пхёнчхане Энберт с Забияко в составе российской сборной заняли второе место в командном турнире. Наконец, в сезоне-2018/19 пара взяла бронзу чемпионата мира и дважды выиграла этапы Гран-при.

Угроза коронавируса и американские сборы Алиева

С 16 по 22 марта в Монреале состоится чемпионат мира по фигурному катанию. В связи с распространением коронавируса большое количество крупных соревнований уже было отменено или перенесено, однако в Международном союзе конькобежцев (ISU) заверили, что на данный момент эта участь не грозит турниру в Канаде.

«Также мы надеемся на участие китайских спортсменов», — цитирует вице-президента ISU Александра Лакерника ТАСС.

Тем временем российские фигуристы продолжают подготовку к чемпионату мира. Известный специалист Евгений Рукавицын рассказал, что его подопечный Дмитрий Алиев с этой целью отправится в США. Там в его тренировочном процессе примут участие бронзовые призёры Олимпийских игр 1984 года Олег Макаров и Лариса Селезнёва.

«Самое главное — это прекрасные люди, которым мы доверяем и которым благодарны. Такое решение было принято для облегчения адаптации к разнице в часовых поясах — данный вариант подготовки уже был опробован нами перед этапом Гран-при в Лас-Вегасе, и ребятам тогда были созданы все условия. Время на этот раз рассчитали так, что выступление в короткой программе придётся на девятый день пребывания на континенте», — пояснил Рукавицын.

В качестве запасного на чемпионат мира отправится ещё один его ученик — Макар Игнатов, недавно ставший победителем Кубка России. По словам специалиста, в нынешнем сезоне фигурист наконец-то избавился от проблем со здоровьем и начал получать удовольствие от тренировочного процесса.

«Всё это даёт ему общий подъём. А то небольшое отставание на чемпионате России он воспринимает как резерв, который позволяет ему чувствовать потенциал и понимать, что он может делать больше. Внутри команды мы много говорим о позитивном мышлении. Мне кажется, на этом мышлении он растёт, ему удается правильно вести себя по сезону и по жизни», — добавил Рукавицын.

Планы Сотниковой и вопрос возрастного ценза

Поклонники Аделины Сотниковой наконец-то дождались хороших новостей о её здоровье. Тренер Елена Буянова во вторник подтвердила информацию о том, что фигуристка покинула больницу после операции на позвоночнике.

«Аделину выписали из больницы. Это произошло ещё в пятницу, с ней всё хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — приводит слова Буяновой РИА Новости.

Сотникова была госпитализирована две недели назад. Ей потребовалась срочная операция в связи с дегенеративным стенозом шейного отдела позвоночника. Спортивный агент Мария Шашина сообщила, что спортсменке предстоит длительное восстановление, однако она намерена вернуться на лёд.

Тем временем сама Сотникова рассказала о своих планах после завершения карьеры. Она по-прежнему не раскрывает, когда это произойдёт, однако точно знает, какой род деятельности выберет.

«Чем хочу заниматься через пять лет? Тренер. 100%. Только не знаю когда, может, уже завтра решусь окончательно им стать», — ответила фигуристка на вопрос поклонника в Instagram.

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по-прежнему остаётся примером для подражания. Большое количество юных фигуристов мечтают пойти по её стопам. Так, 6-летняя воспитанница академии Евгения Плющенко Илина Аскарова попыталась исполнить один из её коронных элементов — вращение на одном коньке с поднятой за спину ногой.

«Фирменное вращение Аделины Сотниковой не даёт мне покоя. Выздоравливай», — написала Аскарова.

Попытка юной коллеги не осталась без внимания самой фигуристки. Она опубликовала видео тренировки девочки у себя на странице и выразила уверенность в том, что в скором времени у неё всё получится.

Своими амбициями удивляют ученицы не только Плющенко, но и Этери Тутберидзе. 12-летняя Софья Акатьева, ставшая серебряной медалисткой Кубка России, рассказала, насколько легко ей даётся изучение новых элементов. В короткой программе она планировала исполнить тройной аксель, однако не была в нём уверена, в связи с чем было принято решение немного упростить контент. В произвольной программе она успешно выполнила один четверной тулуп из двух заявленных.

«Четверной тулуп впервые сделала на тренировке в декабре 2018 года, получился он в марте. Недели через две получился и тройной аксель. А на соревнованиях начала выполнять их в этом сезоне. Сложные прыжки — будущее нашего вида спорта, хочется двигаться вперёд», — заявила Акатьева в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

После безоговорочного доминирования учениц Тутберидзе в начале сезона многие вновь заговорили о необходимости введения возрастного ограничения на взрослых соревнованиях. К его сторонникам относится и чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова, недавно объявившая о завершении карьеры.

«Пожалуй, я считаю, что у девочек нужно повышать возраст. Не могут 15-летние соревноваться с 20-летними. Это ненормально. Мастерство никто не отрицает. Но это взрослое катание. Юниорское, мне кажется, должно быть до 17 лет. Ты — юниор, ты ещё молодой. Исполнилось 18 лет — ты уже взрослый человек. Должен быть какой-то минимум», — цитирует Попову Sport24.

При этом заслуженный тренер России Нина Мозер призналась, что у неё нет однозначного мнения по данному вопросу.

«Всё-таки хочется какой-то гармонии. Наш вид спорта называется «фигурное катание». Но могу сказать, что в нынешнем сезоне у наших девочек виден большой прогресс именно в плане фигурного катания. На них сейчас стало интересно смотреть», — сказала Мозер в интервью «Советскому спорту».

Поздравление Загитовой и шоу Тутберидзе и Туктамышевой

23 февраля исполнилось два года с момента победы Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменка вспомнила об этом событии в Instagram, особо отметив вклад своей команды в лице Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза.

«Спасибо моей семье и болельщикам, что были рядом и болели за нас. Только спустя время начинаешь осознавать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны. С праздником!», — написала Загитова.

Кроме того, чемпионка мира 2019 года оставила трогательное поздравление Тутберидзе, которая на днях отметила своё 46-летие. Она вспомнила о взлётах и падениях, пережитых вместе с наставницей и назвала её примером для подражания.

«Вы всегда учите, что надо идти только вперёд, никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремлённой! Я очень рада, что однажды судьба привела меня к вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю Вам счастья и только новых побед», — обратилась фигуристка к специалисту.

В преддверии чемпионата мира российские поклонники фигурного катания смогут насладиться сразу несколькими ледовыми шоу с участием ведущих отечественных спортсменов. Так, ученики Тутберидзе выступят в традиционном представлении «Звёзды на льду», которое пройдёт в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Краснодаре. На одном катке встретятся Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие.

Кроме того, стали известны подробности ледового шоу чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в Санкт-Петербурге. Помимо неё, на лёд выйдут Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Пётр Гуменник и спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов.