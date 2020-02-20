Восхищение Загитовой, гнев Тутберидзе и новый титул Косторной: что обсуждают в мире женского фигурного катания

Поп-исполнитель Бастиан Бейкер подвёл итоги ледового шоу Art on Ice, завершившегося в Швейцарии. Он восхитился российской фигуристкой Алиной Загитовой и признался, что боялся выходить с ней на один лёд. Тренер Этери Тутберидзе выразила недовольство работой иностранных СМИ, исказивших её слова. Чемпионка Европы Алёна Косторная получила награду «Серебряная лань» и поделилась ожиданиями от предстоящего первенства планеты. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Воспоминания Сотниковой и похвала от Бейкера

Российской фигуристке Аделине Сотниковой предстоит длительное восстановление после операции, однако сама спортсменка чувствует себя хорошо и даже находит поводы для радости. 20 февраля исполнилось шесть лет с её победы на домашней Олимпиаде 2014 года. Этому событию она посвятила пост, в котором поблагодарила всех причастных к этому триумфу.

«Моя #dreamteam. Хочу поздравить свою команду с нашим праздником», — написала Сотникова в Instagram.

В Сочи Сотникова стала первой отечественной одиночницей, которой удалось завоевать золото Олимпийских игр. Спустя четыре года её достижение повторила Алина Загитова.

Тем временем сама ученица Этери Тутберидзе, в декабре прошлого года заявившая о приостановлении карьеры, приняла участие в серии ледовых шоу Art on Ice, которая завершилась в Швейцарии. Там она представила два новых номера и попробовала себя в парном катании. Её партнёром стал местный поп-исполнитель Бастиан Бейкер.

Музыкант остался в восторге от сотрудничества с россиянкой и посвятил мероприятию эмоциональный пост в социальных сетях. Он отметил, что для него было честью исполнять песню во время выступления россиянки.

«Когда организаторы сказали, что я буду кататься с тобой, я очень обрадовался, но, признаюсь, за несколько секунд до начала первого выступления я нервничал так, что дрожали ноги! Спасибо, что доверилась мне. Ты потрясающая девушка как на льду, так и за его пределами!» — написал Бейкер.

Помимо Загитовой, в шоу приняли участие и другие именитые фигуристы, в том числе двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также новоиспечённые чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

«Никита и Виктория, вы одна из самых красивых пар из всех, что я видел. Можете быть уверены, что ваши имена навсегда останутся в моей памяти. Буду следить за вашими карьерами и желаю вам всего наилучшего!» — добавил Бейкер.

Уверенность в себе Загитовой и жёсткость Тутберидзе

На днях в Японии вышел документальный фильм «Королева Загитова: правда о карьере», в который вошло большое интервью с фигуристкой. В нём она рассказала о своём отношении к современным тенденциям в фигурном катании, а также о своей жизни вне катка.

Так, чемпионка мира 2019 года заявила, что не чувствует реальной угрозы со стороны более молодых соперниц — Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой.

«Это нормально. Два года назад всё было точно так же. Я была символом новой эры, потому что прыгала всё во второй половине программы, у меня были самые сложные каскады в мире. Усложнение — это всегда хорошо. Нужно пытаться сделать всё, на что ты способен. Так будет для каждого поколения, и я думаю, что этот прогресс не остановить уже никогда», — поделилась мнением Загитова.

Кроме того, она рассказала о проблемах, возникших у неё в постолимпийский сезон, которые в итоге привели к временной приостановке карьеры.

«Решение было принято не спонтанно. Мы много общались по этому поводу с Этери Тутберидзе. И сделали вывод, что мне надо немного отдохнуть. Такое чувство, будто я перегорела. После Олимпиады 2018 года практически не отдыхала. Надеюсь, мне удастся сохранить свою форму», — заключила Загитова.

Помимо истории фигуристки, в фильме присутствует интервью и с Тутберидзе. Однако наставница осталась недовольна тем, как некоторые иностранные СМИ интерпретировали её слова о подопечной.

«Трудности перевода. Читаю якобы мои интервью и даюсь диву. Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного? Это и есть причинно-следственная связь, что я не хочу общаться со СМИ», — написала Тутберидзе в Instagram.

Из цитат в японских СМИ можно сделать вывод, что специалист якобы никогда не считала Загитову талантливой, хотя имеющиеся у неё данные внушали надежду. На самом же деле тренер говорила, что в начале их сотрудничества у Загитовой было достаточно слабое катание.

То, что Тутберидзе может быть жёсткой, известно всем в мире фигурного катания. Однако чемпион мира 1993 года, а ныне тренер Александр Жулин рассказал, какой она способна быть в гневе. По его словам, конфликта между наставницей и её бывшей ученицей Евгенией Медведевой можно было избежать, если бы фигуристка не побоялась прийти с извинениями.

«Почему Женя не подарила цветы Тутберидзе? Боялась, что она её просто по башке ударит и проломит голову. Этери — эмоциональный человек. Сейчас бы она уже так не сделала, а в тот момент казалось, что может. Жене просто было страшно. Я действительно считаю, что так оно и было. Хотя можно было прийти в шлеме. Помирятся ли они? Я думаю, они и не ссорились», — предположил Жулин в интервью YouTube-каналу Елены Родиной.

Конфликты в фигурном катании — частое явление, и один из них разгорелся после ухода Загитовой. Напомним: Евгений Плющенко, возглавляющий собственную академию, заявил, что Тутберидзе работает только с опытными спортсменами. В ответ её команда обвинила олимпийского чемпиона в некомпетентности. Спустя два месяца Плющенко заверил, что инцидент исчерпан, однако отметил, что в некоторой степени такие ситуации приносят пользу.

«Обсуждение в информационном поле оказалось тоже неплохо. Люди у нас это любят, общественность взбудоражена. Да и не только у нас —во всём мире. Перевели наш диалог с Тутберидзе на все языки мира. Но каждый свои выводы сделал. В следующий раз, возможно, мы уже будем решать вопросы по-другому!» — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в российском фигурном катании в целом. По его мнению, спортсменам необходим грамотный менеджмент, так как на данный момент единственным источником их заработка являются гонорары за участие в шоу.

«Даже Загитова и Медведева зарабатывают для себя очень мало. Понимаю, что эти суммы для многих большие, но они с учётом своих результатов и популярности имиджа должны получать совершенно другие деньги», — посетовал Плющенко.

Ожидания Косторной и потенциал Туктамышевой

К многочисленным регалиям победительницы финала Гран-при и чемпионата Европы Алёны Косторной прибавился ещё один титул. В Москве прошла церемония вручения награды «Серебряная лань», организованная Федерацией спортивных журналистов России. Ученица Тутберидзе вошла в число десяти лауреатов по итогам прошлого года.

Фигуристка призналась, что номинация стала для неё неожиданностью, и добавила, что подобные награды мотивируют её совершенствоваться и работать дальше. Кроме того, она поделилась своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

«Для меня это будет первое соревнование такого ранга, соперничество с Рикой Кихирой всегда есть, но я не слежу за ней, а работаю над своими элементами. Мне удалось отдохнуть, но я уже приступила к тренировкам. Настроение хорошее, готовлюсь к турниру», — цитирует Косторную «Чемпионат».

Тем временем чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева продолжает подготовку к новому сезону. Она не сумела отобраться в состав национальной команды на чемпионаты континента и мира, в связи с чем оставшееся время решила посвятить усилению своей программы. На первенстве России она упала на четверном тулупе, но, по словам тренера Ольги Григорьевой, у неё есть потенциал для выполнения этого элемента.

«Это только Плющенко был гениальный — мог хоть через голову перевернуться и всё равно выехать из прыжка. В соревновательных условиях фигуристы часто себя накручивают, торопятся поскорее сделать самый сложный элемент. Именно это с Лизой и произошло. Но я уверена, она доработает свой квад и выполнит его блестяще. У девочки фантастический прыжковый талант», — цитирует Григорьеву сайт «Матч ТВ».