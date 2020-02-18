Фильм о Загитовой, шоу Транькова и выступление Туктамышевой на теннисном турнире: что обсуждают в мире фигурного катания

В Японии вышел документальный фильм об Алине Загитовой, в котором олимпийская чемпионка призналась, что задумывается о возобновлении карьеры уже в следующем сезоне. Елизавета Туктамышева выступила на церемонии закрытия теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, а Максим Траньков запустил собственное шоу на Первом канале. В свою очередь, победители чемпионата Европы — 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приступили к работе над новой программой, которую им поставит тренер Александр Жулин. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Документальный фильм о Загитовой и истории от Тутберидзе

Олимпийскую чемпионку Алину Загитову очень любят в Японии. Один из местных телеканалов даже снял документальный фильм о 17-летней фигуристке, которая в декабре 2019-го объявила о паузе в спортивной карьере. Кино получило название «Королева Алина».

В интервью, которое Загитова дала японским журналистам для этой ленты, прозвучала хорошая новость для её поклонников: оказалось, она подумывает возобновить карьеру уже в следующем сезоне. Спортсменка призналась, что фигурное катание — это её жизнь и что она уже соскучилась по нему. При этом Алина, по её же словам, сама не ожидала, что это произойдёт так быстро. В то же время фигуристка подчеркнула, что хочет довести свою программу до совершенства.

«Спасибо за то, что вы в меня верите и поддерживаете. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами», — сказала Загитова.

В документальный фильм вошло и интервью тренера олимпийской чемпионки. В нём Этери Тутберидзе раскрыла довольно неожиданные подробности тренировочного процесса и пути к успеху олимпийской чемпионки. В частности, стало известно, что в один момент Загитова была отчислена из группы. Это произошло потому, что в какой-то момент Алина успокоилась и стала больше времени уделять быту и обычной жизни, что Этери посчитала недопустимым. Кроме того, специалист призналась, что не сразу разглядела в подопечной весь её талант.

«Поначалу у меня не было ощущения, что у Алины есть гениальные способности. У неё было среднее катание, из прыжков в её арсенале были, пожалуй, только риттбергеры. Однако в её глазах я читала мольбу: «Помогите мне», — приводит слова Тутберидзе ИноСМИ со ссылкой на японский телеканал TV Asahi.

При этом, по словам тренера, ей интереснее всего работать именно с такими спортсменами — потерявшими веру в себя.

«Лично я больше всего люблю брать в работу спортсменок, которые находятся близко к отчаянию. Почему? Потому что именно отчаявшиеся фигуристки, которые всерьёз хотят изменить свою жизнь, работают с поразительной серьёзностью», — подчеркнула она.

Победы россиян в Эстонии и изменения у Бойковой и Козловского

Между тем российские фигуристы-одиночники добились успехов на завершившемся в Таллине международном турнире Tallink Hotels Cup. В женском одиночном катании победу одержала Анастасия Гулякова, набравшая по итогам короткой и произвольной программ 200,11 балла. Лучшим среди мужчин оказался Александр Самарин, показавший результат 255,86 балла по сумме двух прокатов.

А вот победители чемпионата Европы — 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже приступили к постановке новой программы. Для этого к работе был привлечён известный тренер Александр Жулин. Об этом сам наставник рассказал в Instagram и опубликовал снимок со спортсменами.

О планах на будущее задумываются и бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду — Загорски и Гурейро. По мнению Джонатана, им обоим ещё есть куда расти, а потому лучшие их прокаты и сезоны ещё впереди. При этом Тиффани отметила, что целью дуэта является выступление на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Очень хочется попасть на вторую Олимпиаду и выступить в Китае успешнее, чем в Корее. Главное — сохранить трудолюбие и желание. Нужно думать, какие шаги предпринять, чтобы дойти до конечной задачи, поэтому пока что мы сконцентрированы на текущей подготовке. До Олимпиады у нас ещё условно 20 шагов, и каждый из них важен», — рассказала Загорски в интервью изданию «Спорт Бизнес Online».

Выступление Туктамышевой в Санкт-Петербурге и новая профессия Транькова

Тем временем интересными подробностями о тренировочных буднях поделилась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Как призналась фигуристка, её наставник Алексей Мишин любит готовить и время от времени угощает своих подопечных.

«Мне кажется, у него все блюда коронные, потому что он действительно хорошо и вкусно готовит. Сама занимаюсь этим не так часто и не так много, но получается неплохо. Хорошо делаю курицу со всякими прибамбасами — с соусом терияки, например, и пасты из итальянской кухни», — сказала Туктамышева в эфире шоу «Оле, гуакамоле».

Также на днях фигуристка вышла на лёд в Санкт-Петербурге и выступила на закрытии теннисного турнира Ladies Trophy. Туктамышева представила программу под попурри из композиции Бритни Спирс Toxic, песни Shallow из фильма «Звезда родилась» в исполнении Леди Гага и Брэдли Купера, а также Destination Calabria Алекса Гаудино и Кристал Уотерс. Стоит отметить, что спортсменка каталась на искусственном мини-катке из пластикового льда.

Между тем новая глава открывается в жизни двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Максима Транькова. Ранее спортсмен неоднократно выступал в роли эксперта-комментатора на международных и национальных соревнованиях, а теперь запустил собственное шоу, которое можно увидеть на сайте Первого канала.

Первым гостем Транькова стал канадский комментатор Тэд Бартон, который рассказал о своём отношении к критике фигуристов в социальных сетях. Он признался, что агрессивное поведение болельщиков ему не нравится, однако контролировать поведение людей в интернете невозможно.

«Сейчас можно легко задать вопрос любимому фигуристу и получить ответ. У тебя может быть любимый спортсмен, костюм, нет проблем... Но проявлять злобу, критиковать другого человека, которого даже не знаешь, просто неправильно. Но так называемая свобода слова это позволяет. Мне это не нравится. Понимаю, некоторые следят за фигурным катанием только ради скандалов. К сожалению, это часть жизни. Вот почему мне хочется, чтобы мой комментарий был позитивным», — отметил Бартон в беседе с Траньковым.