«Не судите строго, я не Врубель или Моне»: как Медведева заинтриговала пользователей соцсетей

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Владимир Зайвый
Фигуристка Евгения Медведева спровоцировала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Она анонсировала важное объявление, но не раскрыла подробности. Спустя час после установленного срока Медведева рассказала, что запустила продажу фирменных товаров с собственными рисунками, на которых изобразила себя в образах из своих программ.
«Не судите строго, я не Врубель или Моне»: как Медведева заинтриговала пользователей соцсетей
  • Евгения Медведева
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Днём 12 февраля Евгения Медведева в сториз своего Instagram интригующе сообщила поклонникам, что в ближайшее время намерена сделать важное объявление.

«Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», — написала Медведева, повторив этот пост также на английском и на японском и уточнив в нём, что речь идёт о московском времени.

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Сообщение было опубликовано около 11 утра, и все последующие часы болельщики гадали, о чём могла бы сообщить двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр. Многим сразу вспомнилось, как в декабре прошлого года после предварительного анонса Алина Загитова объявила о паузе в своей карьере. Для этого она пришла в студию Первого канала и лично рассказала о своём решении в эфире.

В социальных сетях болельщики принялись обсуждать, что могло случиться с Медведевой. Среди самых популярных предположений были такие радикальные, как возможное завершение карьеры (в тот же день об этом объявила олимпийская чемпионка Ксения Столбова), уход от Брайана Орсера к другому тренеру либо смена спортивного гражданства. Каждое из них высказывалось в контексте проблем, с которыми столкнулась в этом сезоне Медведева, а именно неудачи на чемпионате России и пропуска последующих официальных стартов, на которые поехали другие фигуристки.

Однако реальных предпосылок к столь серьёзным переменам у спортсменки не было, и к тому же тон сообщения всё-таки не настраивал на какую-то сенсацию. Медведева вместо знаков препинания расставляла смайлики, намекая на то, что болельщиков ждёт всё-таки приятный сюрприз. Можно было предположить, что фигуристка объявит об участии в каком-нибудь новом шоу, переменах в личной жизни или новой коллекции в своём интернет-магазине, заработавшем с декабря прошлого года. К слову, в предыдущем посте в сториз Медведева рассказала, что сейчас находится в Японии, но не назвала причину.

В 15:00 болельщики и журналисты прильнули к экранам телефонов, обновляя страницу спортсменки в Instagram — именно там она обычно делает объявления и общается с поклонниками. Однако обещанного сообщения не было. Томительное ожидание продлилось больше часа. За это время на первое место в трендах Twitter в России выбился хэштег «Медведеватыгде» — недоумевавшие поклонники уже начинали терять терпение.

В 16:10 профиль Медведевой наконец-то обновился. Она выложила четыре рекламные картинки с товарами из своего интернет-магазина и объявила о начале продаж коллекции со своими авторскими рисунками. В комментариях Медведева рассказала о своей любви к рисованию и поделилась подробностями создания новой линейки.

«Лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что моё главное хобби помимо фигурного катания — это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка», — написала фигуристка.

В своих рисунках Медведева изобразила саму себя в двух легко узнаваемых в мире фигурного катания образах — из произвольной программы нынешнего сезона под «Мемуары гейши» и показательного выступления под музыку Арианы Гранде в ярко-розовом латексном костюме. Каждый рисунок сопровождается автографом спортсменки. Медведева также попросила поклонников не стесняться писать ей в личных сообщениях с замечаниями и пожеланиями на будущее.

За то время, пока пользователи соцсетей ждали объявления, Медведева приобрела около полутора тысячи новых подписчиков. В комментариях некоторые выразили разочарование тем, что фигуристка опоздала с публикацией сообщения, а его темой оказался лишь её интернет-магазин, в то время как под «важным объявлением» должно было подразумеваться что-то касающееся спортивной карьеры. Однако большинство подписчиков выразили восхищение первыми работами Медведевой на художественном поприще и поддержали её начинания.

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