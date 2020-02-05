Шоу Слуцкой на озере, секрет успеха Тутберидзе и критика сериала от Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов раскрыл секрет успеха подопечных — одиночниц Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, употребляют ли фигуристы алкоголь во время соревнований, как это показано в сериале Spinning Out. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заявила, что уже приступила к работе над собственным ледовым представлением, а Ирина Слуцкая осталась в восторге от своего шоу на льду озера. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Отбор фигуристок на ЧМ и тренировки Загитовой

Российские фигуристы, триумфально выступившие на недавнем чемпионате Европы в Граце, начали подготовку к предстоящему мировому первенству, которое стартует в Монреале 16 марта.

В женском одиночном катании страну на нём представят Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые в Австрии заняли весь пьедестал почёта. При этом, по словам президента ФФКР Александра Горшкова, выбор между ставшей бронзовой призёркой Трусовой и чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой не стоял.

«А почему это вообще должно было обсуждаться? Вы же сами всё видели на чемпионате Европы. Александра выполнила плановое задание, которое ей было установлено. Какие должны быть основания, чтобы она не ехала на чемпионат мира?» — заявил Горшков в интервью изданию «Спорт день за днём».

В то же время Туктамышева заявила, что сезон для неё завершён. Теперь фигуристка намерена сосредоточиться на учёбе и работе над постановкой собственного ледового представления.

«На финал Кубка России и какие-либо соревнования я не поеду. У меня госы, диплом. Сейчас я также согласовываю участников своего шоу и их программы. Будут Дима Алиев, Саша Бойкова с Димой Козловским, Бетина Попова и Серёжа Мозгов», — рассказала Туктамышева в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, спортсменка сообщила, что уже начала готовиться к следующему сезону и изучает четверной сальхов. А в одном из Instagram-пабликов появилась информация, что Туктамышева тренируется в Италии.

Продолжает занятия и взявшая паузу в карьере Алина Загитова — она сейчас тренируется и оттачивает мастерство в Швейцарии перед стартом шоу Art on Ice. Однако многие по-прежнему считают, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт. Так, по мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, будущее Загитовой остаётся туманным даже несмотря на то, что она сохраняет хорошую форму.

«Недостаточно просто держать свой уровень, надо ещё учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками. Ей же не нужно пятое место, только первое!» — приводит слова Бестемьяновой Sportbox.ru.

При этом эксперт подчеркнула, что у фигуристов не принято относиться с пренебрежением к спортсменам, участвующим в ледовых шоу.

«Какой второй сорт, о чём вы? Ты сначала дослужись до того, чтобы тебя хотя бы рассматривали как кандидата на какую-то роль, я уже не говорю о гонорарах, которые получает Алина. Шоу — это целая индустрия в фигурном катании, неотделимая от спорта», — отметила она.

Секрет успеха группы Тутберидзе и советы Самодуровой от Тарасовой

На прошедшем чемпионате Европы российским фигуристкам даже падения не помешали завоевать медали. Однако после этого вновь пошли разговоры об излишней жёсткости Этери Тутберидзе — наставницы Косторной, Щербаковой и Трусовой. Один из членов команды Сергей Розанов, работающей с девушками, не согласен с тем, что спортсменки переживают спад, вызванный чрезвычайно высокими нагрузками. По его словам, тренеры даже не ставили задачу вывести фигуристок на пик формы к европейскому первенству, так как основным стартом для них станет предстоящий чемпионат мира.

Специалист подчеркнул, что называть подход Тутберидзе конвейером неэтично, а секрет успеха её подопечных заключается в привычных для спортсмена вещах.

«Любовь к своему делу и, конечно, дисциплина. Она позволяет сказать: «Я устал, но сделаю», выполнить план, который ты сам себе поставил. Тот же четверной надо уметь, как говорят, дожать. А для всего этого нужно быть вовремя на разминке, пойти замяться после тренировки и так далее. Так что труд, труд и ещё раз труд», — отметил Розанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ещё у одной российской фигуристки — чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой — сезон складывается не так блестяще: на прошедшем чемпионате России в Красноярске она заняла лишь девятое место. Однако, как рассказала спортсменка, несмотря на невыдающийся результат, она получила немало комплиментов от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна подошла ко мне после прокатов, похвалила за то, что я хорошо держусь и никуда не ушла. Не «слилась», как сейчас модно говорить. Ещё рекомендовала больше работать над интерпретацией программ», — отметила Самодурова в интервью «Матч ТВ».

Новое шоу Слуцкой и гала-вечер с участием Косторной

Тем временем ледовые шоу стремительно набирают популярность, и их самих становится всё больше. Так, 1 февраля собственную постановку представила двукратная призёрка Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Фигуристы, среди которых были Загитова, Туктамышева, а также серебряные и бронзовые призёры чемпионата Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин, выступали на льду лесного озера. Слуцкая призналась, что создать такое шоу было её давней мечтой, и пообещала через год представить обновлённую программу.

«Это было что-то нереальное! Меня до сих пор немножко трясёт! Если бы три года назад мне кто-нибудь сказал, что наша маленькая авантюра превратится в такое масштабное ледовое шоу, где на озере катаются мировые звёзды фигурного катания, я бы улыбнулась и ни за что не поверила ни одному слову! Дальше будет только больше!» — написала Слуцкая в своём Instagram.

А 26 февраля в Москве пройдёт ещё одно шоу — гала-вечер с участием воспитанников Этери Тутберидзе и Нины Мозер. Программа получила название «Путь к победе», и в ней будут в том числе задействованы Трусова, Косторная, а также двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Организаторы вечера обещают соревнования среди взрослых любителей, а также мастер-классы от тренеров групп Мозер и Тутберидзе.

«Зрители гала-шоу получат возможность заглянуть за кулисы кузницы олимпийских чемпионов и поближе познакомиться с работой «Тутберидзе Team» и «Мозер Team», — сообщается в официальном анонсе мероприятия.

Правда про алкоголь от Медведевой и Большой театр глазами Трусовой

Готовясь к предстоящему чемпионату мира, фигуристы всё же находят немного времени и для себя. Так, Трусова впервые побывала в Большом театре — на балете «Лебединое озеро».

А вот двукратная чемпионка мира Медведева посмотрела сериал Spinning Out. В нём, по сюжету, фигуристка часто употребляет алкоголь, и спортсменка решила рассказать своим подписчикам, как на самом деле обстоят дела с употреблением спиртного в мире фигурного катания. Она провела эфир в Instagram и пояснила, что в реальной жизни такого себе никто никогда не позволит.

«Видимо, люди сравнивают: в сериале героиня идёт к мечте, к Олимпиаде, а я как раз участвовала в Олимпийских играх. При этом она чуть ли не каждый вечер приходит в бар и употребляет много алкоголя. Это неправильно, это неправда. Когда готовишься к соревнованиям, считаешь каждую калорию, каждый кусочек, стараешься положить в себя что-то полезное, чтобы было легче кататься, чтобы улучшить свой результат», — рассказала Медведева.

Двукратная чемпионка мира призналась, что увиденное в сериале её по-настоящему задело, и призвала болельщиков не верить всему тому, что они видят по телевизору и в Интернете.

«Я не согласна. И ведь режиссёры показывают такие вещи в больших проектах и на большом экране! Меня это расстроило, обидело. Тем более когда люди начали спрашивать у меня, правда ли всё это. Не хочу, чтобы так думали про фигуристов», — добавила Медведева.