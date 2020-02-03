Бестемьянова: не уверена, что Загитова сможет вернуться

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о перспективах Алины Загитовой успешно возобновить карьеру.

«Без выступления на официальных соревнованиях сложно держать себя в тонусе целый год. Не уверена, что она сможет вернуться. Сезон в нынешних условиях — очень много. Недостаточно просто держать свой уровень, надо ещё учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками. Ей же не нужно пятое место! Только первое!» — приводит слова Бестемьяновой Sportbox.

Она отметила, что возвращение имеет смысл только в случае борьбы за первое место.

«Не сомневаюсь, что раз она решила вернуться, то чувствует в себе силы, значит, на подходе четверные прыжки. Может быть, она уже их докручивает. С другой стороны, Алина — украшение любого шоу. Она выглядит настолько органично и роскошно в профессиональных постановках, так почему бы ей не кататься там?» — добавила специалист.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в состязаниях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы. Такое решение фигуристки многими специалистами было расценено как её безвозвратный уход из спорта, однако позднее она выступила с заявлением, в котором опровергла подобные суждения.

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