Загитова заявила о приостановке участия в соревнованиях
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Об это она заявила в эфире Первого канала.
«Я никуда не ухожу, но не буду выступать на чемпионате России в Красноярске», — заявила Загитова.
Он также подчеркнула, что, таким образом, не будет участвовать на чемпионатах мира и Европы, так как считает, что «проходить отбор необходимо по спортивному принципу».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее стало известно, почему Загитова не участвовала в показательных выступлениях в финале Гран-при в Турине.