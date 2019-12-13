Загитова заявила о приостановке участия в соревнованиях

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова объявила о решении приостановить своё участие в соревнованиях.
Загитова заявила о приостановке участия в соревнованиях
  • © AFLO
  • globallookpress.com

Об это она заявила в эфире Первого канала.

«Я никуда не ухожу, но не буду выступать на чемпионате России в Красноярске», — заявила Загитова.

Он также подчеркнула, что, таким образом, не будет участвовать на чемпионатах мира и Европы, так как считает, что «проходить отбор необходимо по спортивному принципу».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее стало известно, почему Загитова не участвовала в показательных выступлениях в финале Гран-при в Турине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить