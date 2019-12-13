Загитова заявила о приостановке участия в соревнованиях

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова объявила о решении приостановить своё участие в соревнованиях.

Об это она заявила в эфире Первого канала.

«Я никуда не ухожу, но не буду выступать на чемпионате России в Красноярске», — заявила Загитова.

Он также подчеркнула, что, таким образом, не будет участвовать на чемпионатах мира и Европы, так как считает, что «проходить отбор необходимо по спортивному принципу».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее стало известно, почему Загитова не участвовала в показательных выступлениях в финале Гран-при в Турине.