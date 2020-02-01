Пропуск во благо: почему в исключении Самарина из сборной на ЧМ нет трагедии

Александр Самарин стал единственным российским фигуристом, который после первенства Европы не сохранил место в составе сборной для участия в мартовском чемпионате мира. В мужском одиночном катании Россию представят только Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, занявшие два первых места на турнире в Граце. Самарин уже во второй раз за три года не прошёл отбор на ЧМ, хотя справедливо считается одним из лучших в стране. RT рассказывает, почему карьере фигуриста этот пропуск не угрожает.

Федерация фигурного катания на коньках России накануне опубликовала состав сборной на чемпионат мира в Монреале, который состоится с 16 по 22 марта. В команду вошли обладатели всех десяти медалей прошедшего недавно чемпионата Европы, а также танцевальный дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, занявший шестое место. Единственным фигуристом, который выпал из заявки, стал Александр Самарин.

Задолго до турнира в Граце было понятно, что кому-то из трёх российских одиночников придётся пропустить главный старт сезона. В отличие от континентального первенства на мировом у России всего две квоты в мужском катании, так что отсев был неизбежен. В итоге путёвки получили Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, которым в Австрии удалось занять два первых места.

Официально чемпионат Европы не декларируется как ещё один этап отбора в сборную России. Но неформально он не раз выполнял подобную функцию. Достаточно вспомнить прошлый сезон, когда после неудачного выступления в Минске Станислава Константинова лишилась права поехать на чемпионат мира, хотя она и была лучшей взрослой фигуристкой на чемпионате России. Ей вместе с другими спортсменками пришлось заново проходить отбор в финале Кубка страны, и тогда удача улыбнулась Евгении Медведевой. Вполне возможно, что она бы так и не выиграла бронзу в Сайтаме, если бы Константинова выступила чуть более успешно на чемпионате Европы.

Такого же или подобного развития событий нельзя было исключать и в этот раз. На протяжении первой половины сезона Самарин упорно доказывал, что он не просто лучший в стране, но и высоко котируется на мировом уровне. Он стабильно выполнял четверной лутц с тройным тулупом, обновляя мировой рекорд по баллам за отдельный элемент, и включал два четверных флипа в свои программы. Судьи симпатизировали Самарину и ставили высокие баллы за компоненты — на этапах Гран-при он превосходил Алиева в этой оценке. Казалось, что у 21-летнего фигуриста вторая половина сезона будет распланирована полностью.

И даже неудачное выступление на чемпионате России не было приговором для серебряного призёра чемпионата Европы 2019 года. Самарин хотя и стал бронзовым призёром, но по потенциалу всё равно опережал и Алиева, и тем более 16-летнего Даниеляна. Оставалось только раскрыть его в Граце, однако ученик Светланы Соколовской не справился с этой задачей — ни фирменными четверными прыжками, ни гладким катанием он не порадовал. Самарин занял десятое место, что на фоне серебра Даниеляна и тем более золота Алиева было настоящей неудачей.

Обсуждать шансы Самарина на попадание в сборную после такого позволяло лишь одно обстоятельство. Даниелян всё ещё может выступать на юниорском уровне, и для него главным стартом сезона должно было стать первенство планеты в Таллине, которое заканчивается за неделю до старта взрослого чемпионата мира.

Неожиданный титул вице-чемпиона Европы спутал все планы. Даниелян сам после соревнований не знал, на какой из двух турниров он поедет, но теперь у него будет шанс оказаться на одном льду с Юдзуру Ханю и Нейтаном Ченом. В Федерации фигурного катания на коньках России решили, что в данном случае опыт не берёт верх над текущими результатами, с которыми у Даниеляна был полный порядок на двух последних турнирах.

Отчасти на самом Самарине лежит вина за то, что сейчас у российских фигуристов снова не оказалось трёх квот на чемпионате мира. На прошлом турнире он в статусе вице-чемпиона Европы занял лишь 12-е место — это был худший результат для россиян за последние три года. Не сорви Самарин первым же прыжком четверной лутц, его суммы баллов хватило бы для того, чтобы вместе с Колядой оставить для страны три путёвки, а спустя год и получить одну из них.

В олимпийский сезон Самарин оказался в схожей ситуации. Тогда он был вторым на чемпионате России, поехал на первенство Европы, проиграл Михаилу Коляде и Дмитрию Алиеву, после чего его кандидатура на участие в Олимпийских играх и чемпионате мира не рассматривалась. Поехать туда могли только два спортсмена, и выбор Федерации фигурного катания на коньках России был очевидным. Самарин на тот момент ещё не был так силён, как сейчас, так что исключений в его пользу быть не могло.

Для ученика Соколовской пропуск ещё одного чемпионата мира не должен стать трагедией. Конечно, когда такое происходит во второй раз, особенно после того, как Самарин сделал много шагов вперёд, это обидно. Но его карьера на этом отнюдь не заканчивается. У того же Алиева прошлый сезон получился ещё более провальным, но возвращение получилось триумфальным. Век одиночника не так скоротечен, чтобы после подобных неудач ничего нельзя было исправить.

Самарину только надо понять, что пошло не так в этом году и почему перестали получаться фирменные прыжки, и если не прибегнуть к крайним мерам в виде смены тренера, то хотя бы усилить свою команду нужными специалистами, которые помогут точечно исправить все ошибки. Даже можно порадоваться, что кризис, если такой термин действительно применим, произошёл у Самарина сейчас, когда впереди ещё два года до Олимпиады. Этого времени должно хватить, чтобы вновь стать одной из надежд российского мужского фигурного катания.