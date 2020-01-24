Бойцовский характер: почему триумф Алиева на ЧЕ по фигурному катанию закономерен

Итоги мужского турнира на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года не столь сенсационны, как может показаться. Дмитрий Алиев стал единственным фигуристом, откатавшим короткую и произвольную программы без серьёзных помарок, а потому его триумф логичен. Наставник россиянина Евгений Рукавицын объяснил прорыв подопечного наличием бойцовских качеств. Сам же победитель на радостях говорил о чём угодно, только не о своих выступлениях. О послевкусии первого триумфа на турнире в Граце — в материале RT.

Редкий в спорте случай, но по-своему счастлив в четверг был каждый из призёров мужского турнира на чемпионате Европы по фигурному катанию. Морис Квителашвили радовался первой в карьере завоёванной медали — бронзовой. 16-летний подопечный Елены Буяновой Артур Даниелян — тому, что взрослый дебют с первой попытки увенчался серебряной наградой. Дмитрий Алиев... Разве нужно пояснять, почему бывает счастлив чемпион?

Разница между золотом и серебром со стороны иногда кажется незначительной. На прошлогоднем чемпионате Европы она составила в мужском турнире всего 1,75 балла. Все мы тогда наперебой судачили о том, что, если бы Александру Самарину ещё хоть чуточку везения, не видать бы Хавьеру Фернандесу седьмого подряд европейского золота.

Казалось даже: ну, что за доблесть в том, чтобы на первенстве континента оказаться первым, тем более когда лучшие годы лидера уже откровенно позади? Точно так же казалось, что пройдёт ещё год — и место чемпиона наверняка займёт именно тот, кто год назад довольствовался приставкой «вице». Но не случилось. Случился Алиев — роскошно безошибочный и столь же уверенный в себе.

Хотя, скорее всего, в четверг, когда состоялась победа, сам Дмитрий ещё ничего толком не понял. Рассказывал на пресс-конференции какие-то смешные истории о том, как любит в свободное от тренировок время гулять с собакой и кататься на горных лыжах. Хотя горнолыжная посадка заставляет спортсмена горбатиться, а в фигурном катании это большой минус. Зал хохотал, и было как-то совсем не с руки спрашивать победителя о серьёзном. Да и не нужно было, наверное. Достаточно было повнимательнее посмотреть на его тренера — Евгения Рукавицына.

Наставника поздравляли коллеги и болельщики, обнимали, хлопали по спине и плечам, а он, сбиваясь, подыскивал правильные слова для того, чтобы сказать их в подставленный диктофон. О том, что в Граце всё шло именно так, как должно, и тренировки, и настрой на выступление, и сами прокаты. О том, что не было никакого форс-мажора.

Хотя на самом деле он был. Потому что настраивались бороться с французом Кевином Аймозом, а он — надо же, какая незадача — самоликвидировался, как демоны из известного фильма — фатально завалил короткую программу. И сурового соперника у Дмитрия Алиева не стало. Остался ещё более суровый — сам Дмитрий Алиев. О соперничестве с собой чемпион сказал журналистам днём раньше — после короткой программы, которую откатал со вторым результатом и о золоте сильно не помышлял.

Или всё же помышлял?

«Если бы я видел, что на тренировках что-то идёт не так, я бы внёс какие-то коррективы, — дежурно продолжал рассказывать Рукавицын. — Но видел, что Дима собран именно настолько, насколько это необходимо. Скажу честно, всё было достаточно сложно, хотя детализировать сейчас не готов...».

Детали обычно просачиваются слухами и полунамёками. По этим слухам, Алиев переживал ровно такие же проблемы с ботинками, что Самарин и Даниелян: с обувкой российским фигуристам в этом сезоне катастрофически не везёт. Но табличку, объясняющую причины тех или иных проблем, на грудь, выходя на лёд, не повесишь. Наверное, поэтому в тренерском комментарии и обошлось без негатива.

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«Мы воспринимали всё происходящее без паники, вот что главное, — подытожил Рукавицын. — Чем Дима стал лучше в сравнении со своим первым чемпионатом Европы? На самом деле, всем. Я всегда знал, что он боец. Даже когда случались неудачи, это не было поводом усомниться в его бойцовских качествах».

Когда донеслось: «Насколько он самостоятелен?» — Наставник просиял: «Отличный вопрос! Мы вместе пришли к тому, что самое сильное качество спортсмена — уметь принимать решения таким образом, чтобы тренеру не было нужды в эти решения влезать. И сейчас я могу сказать, что Дима это умеет. Его не приходится направлять или мотивировать. Его нужно только поддерживать. Поддерживать его желание выйти на лёд, сказать этим выходом что-то такое, что запомнят и оценят зрители».

А вот после уточнения: «И не дать ему почувствовать, что тренер тоже волнуется, а, возможно, боится?» — Рукавицын замолчал и задумался, словно заново проживая прошедшие дни. Улыбнулся каким-то своим мыслям, глядя на ученика, дающего интервью в микст-зоне. И потом твёрдо сказал: «О страхе здесь речь вообще не идёт. Единственное, что действительно важно, когда мы выходим на старт, что мы вместе. Всегда и в любой ситуации».