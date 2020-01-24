Бойцовский характер: почему триумф Алиева на ЧЕ по фигурному катанию закономерен

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Елена Вайцеховская
Итоги мужского турнира на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года не столь сенсационны, как может показаться. Дмитрий Алиев стал единственным фигуристом, откатавшим короткую и произвольную программы без серьёзных помарок, а потому его триумф логичен. Наставник россиянина Евгений Рукавицын объяснил прорыв подопечного наличием бойцовских качеств. Сам же победитель на радостях говорил о чём угодно, только не о своих выступлениях. О послевкусии первого триумфа на турнире в Граце — в материале RT.
Бойцовский характер: почему триумф Алиева на ЧЕ по фигурному катанию закономерен
  • Призёры мужского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце на церемонии награждения: Артур Даниелян (Россия) - серебряная медаль, Дмитрий Алиев (Россия) - золотая медаль, Морис Квителашвили (Грузия) - бронзовая медаль.
  • © Александр Вильф/РИА Новости

Редкий в спорте случай, но по-своему счастлив в четверг был каждый из призёров мужского турнира на чемпионате Европы по фигурному катанию. Морис Квителашвили радовался первой в карьере завоёванной медали — бронзовой. 16-летний подопечный Елены Буяновой Артур Даниелян — тому, что взрослый дебют с первой попытки увенчался серебряной наградой. Дмитрий Алиев... Разве нужно пояснять, почему бывает счастлив чемпион?

Разница между золотом и серебром со стороны иногда кажется незначительной. На прошлогоднем чемпионате Европы она составила в мужском турнире всего 1,75 балла. Все мы тогда наперебой судачили о том, что, если бы Александру Самарину ещё хоть чуточку везения, не видать бы Хавьеру Фернандесу седьмого подряд европейского золота.

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Казалось даже: ну, что за доблесть в том, чтобы на первенстве континента оказаться первым, тем более когда лучшие годы лидера уже откровенно позади? Точно так же казалось, что пройдёт ещё год — и место чемпиона наверняка займёт именно тот, кто год назад довольствовался приставкой «вице». Но не случилось. Случился Алиев — роскошно безошибочный и столь же уверенный в себе.

Хотя, скорее всего, в четверг, когда состоялась победа, сам Дмитрий ещё ничего толком не понял. Рассказывал на пресс-конференции какие-то смешные истории о том, как любит в свободное от тренировок время гулять с собакой и кататься на горных лыжах. Хотя горнолыжная посадка заставляет спортсмена горбатиться, а в фигурном катании это большой минус. Зал хохотал, и было как-то совсем не с руки спрашивать победителя о серьёзном. Да и не нужно было, наверное. Достаточно было повнимательнее посмотреть на его тренера — Евгения Рукавицына.

Наставника поздравляли коллеги и болельщики, обнимали, хлопали по спине и плечам, а он, сбиваясь, подыскивал правильные слова для того, чтобы сказать их в подставленный диктофон. О том, что в Граце всё шло именно так, как должно, и тренировки, и настрой на выступление, и сами прокаты. О том, что не было никакого форс-мажора.

Хотя на самом деле он был. Потому что настраивались бороться с французом Кевином Аймозом, а он — надо же, какая незадача — самоликвидировался, как демоны из известного фильма — фатально завалил короткую программу. И сурового соперника у Дмитрия Алиева не стало. Остался ещё более суровый — сам Дмитрий Алиев. О соперничестве с собой чемпион сказал журналистам днём раньше — после короткой программы, которую откатал со вторым результатом и о золоте сильно не помышлял.

Или всё же помышлял?

«Если бы я видел, что на тренировках что-то идёт не так, я бы внёс какие-то коррективы, — дежурно продолжал рассказывать Рукавицын. — Но видел, что Дима собран именно настолько, насколько это необходимо. Скажу честно, всё было достаточно сложно, хотя детализировать сейчас не готов...».

Детали обычно просачиваются слухами и полунамёками. По этим слухам, Алиев переживал ровно такие же проблемы с ботинками, что Самарин и Даниелян: с обувкой российским фигуристам в этом сезоне катастрофически не везёт. Но табличку, объясняющую причины тех или иных проблем, на грудь, выходя на лёд, не повесишь. Наверное, поэтому в тренерском комментарии и обошлось без негатива.

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«Мы воспринимали всё происходящее без паники, вот что главное, — подытожил Рукавицын. — Чем Дима стал лучше в сравнении со своим первым чемпионатом Европы? На самом деле, всем. Я всегда знал, что он боец. Даже когда случались неудачи, это не было поводом усомниться в его бойцовских качествах».

Когда донеслось: «Насколько он самостоятелен?» — Наставник просиял: «Отличный вопрос! Мы вместе пришли к тому, что самое сильное качество спортсмена — уметь принимать решения таким образом, чтобы тренеру не было нужды в эти решения влезать. И сейчас я могу сказать, что Дима это умеет. Его не приходится направлять или мотивировать. Его нужно только поддерживать. Поддерживать его желание выйти на лёд, сказать этим выходом что-то такое, что запомнят и оценят зрители». 

А вот после уточнения: «И не дать ему почувствовать, что тренер тоже волнуется, а, возможно, боится?» — Рукавицын замолчал и задумался, словно заново проживая прошедшие дни. Улыбнулся каким-то своим мыслям, глядя на ученика, дающего интервью в микст-зоне. И потом твёрдо сказал: «О страхе здесь речь вообще не идёт. Единственное, что действительно важно, когда мы выходим на старт, что мы вместе. Всегда и в любой ситуации».

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