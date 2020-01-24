Алиев с личным рекордом выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

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Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы, который проходит в австрийском Линце.

Алиев получил за произвольную программу 184,44 балла. Суммарный итог составил 272,89. Оба результата являются рекордными в карьере фигуриста.

Второе место занял ещё один россиянин — Артур Даниелян (246,74). Замкнул тройку призёров представитель Грузии Морис Квителашвили (246,71). 

Александр Самарин занял десятое место с суммой 220,43 балла.

Ранее сообщалось, что Даниелян упал на тройном лутце в произвольной программе, но гарантировал себе медаль ЧЕ.

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