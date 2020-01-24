«Даже предположить такого не могла»: Буянова о серебре Даниеляна на ЧЕ, его сходстве с Фернандесом и плотном графике

Серебро Артура Даниеляна на дебютном чемпионате Европы стало большим сюрпризом для всех. Об этом заявила тренер фигуриста Елена Буянова. По её словам, подопечный приехал в Грац с огромным желанием выступать. Также она посетовала на падение 16-летнего спортсмена в произвольной программе, прокомментировала его сходство с Хавьером Фернандесом и рассказала о возникших у него из-за плотного графика проблемах с ногами.

«Он смотрел на всех широко распахнутыми глазами»

— Не находите, что в произвольной программе Артур Даниелян сильно напоминал юного Хавьера Фернандеса?

— В Граце мне говорят об этом со всех сторон, хотя сама я никогда не ассоциировала Артура с Хави. Но начала смотреть на него несколько иным взглядом. Действительно, есть определённое сходство. Но это не потому, что мы намеренно кого-то копируем. Артур очень мягкий и пластичный от природы, как и Фернандес. Пока ещё в сравнении с испанцем он проигрывает, поскольку не научился кататься свободно, в нём чувствуется некоторая зажатость. Надеюсь, с возрастом это пройдёт. В Артуре, как и в Хавьере, очень много юмора, внутренней иронии, он способен прекрасно передавать гротескные характеры. Мы, собственно, и старались подчеркнуть именно эти черты. Пытались в начале сезона сделать что-то более мужественное, а не игровое, но вовремя от такой идеи отказались. Считаем, что поступили правильно.

— Рассчитывали, что ваш подопечный на дебютном чемпионате Европы завоюет медаль?

— Даже предположить не могла — всё-таки в нашей команде есть два очень опытных спортсмена, гораздо более опытных, чем Артур. Досадно, что в произвольной программе случилось падение с достаточно элементарного прыжка. Видимо, слишком сильно выложился на четверных.

Это как раз недостаток опыта: нельзя допускать такие ошибки, когда борешься за медаль. Несмотря на это, мне очень понравилось, как Артур настраивал себя на выступление, как проводил разминки, тренировки. В нём, как мне кажется, всё-таки начинает проявляться и расти внутренний спортивный дух — здорово, когда у спортсмена появляется уверенность.

— Волнение перед дебютом как-то проявлялось?

— Артур приехал в Грац с огромным желанием выступать. Он большой фанат фигурного катания в самом широком смысле этого слова. Всех знает, смотрит все выступления, следит за тем, что происходит. Если говорить о характере Даниеляна, в нём чувствуется большая внутренняя интеллигентность, которая применительно к спорту иногда сильно мешает атлету. Надеюсь, результат, который нам удалось показать, будет в дальнейшем только окрылять Артура.

— Что было для вас как для тренера наиболее сложным на этом чемпионате?

— Имелось много нюансов, но я бы не назвала их сложными. Когда спортсмен впервые врывается на такой уровень, ему всегда легче, чем когда он выступает второй или третий раз. Поэтому я настраивала Артура на то, что соревнования должны стать для него своего рода праздником, где можно позволить себе полёт души без оглядки на обстоятельства. Само по себе это непростое испытание для дебютанта — оказаться среди тех, кого раньше ты видел большей частью на видеозаписях. И конечно, он смотрел на всех широко распахнутыми глазами.

«У Артура до сих пор есть определённые проблемы с ногами»

— Когда Даниелян отобрался на чемпионат Европы, пошли разговоры, что вы, возможно, предпочтёте, чтобы ученик провёл сезон в юниорах.

— Так Артур и будет выступать в юниорах — мы не намерены отказываться от юниорского первенства мира.

— В связи с этим наверняка будет поднят ещё один вопрос: нужно ли Даниеляну ехать ещё и на взрослый чемпионат мира в Монреаль? Не велика ли окажется нагрузка?

— На эту тему я вообще ещё не думала, слишком переполняют эмоции. Подумаю об этом завтра, как говорила героиня известного романа. Всё это мы обязательно будем обсуждать с руководством федерации фигурного катания, но в первостепенных планах — первенство России и отбор на юниорский чемпионат.

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— Неужели человек, завоевавший серебряную медаль взрослого чемпионата Европы, должен доказывать, что достоин представлять страну на юниорском первенстве мира и отбираться в команду на общих основаниях?

— Таковы правила. Я пока не готова прогнозировать, как всё будет складываться в дальнейшем. Скажу больше: до начала чемпионата Европы мы обговаривали с руководством команды, что и я, и Артур вернёмся в Москву сразу после окончания мужских соревнований с тем, чтобы иметь больше времени на подготовку к следующему старту. Сейчас же получается, что эти планы тоже придётся менять, поскольку в Граце Артуру предстоит участвовать в показательных выступлениях.

Он довольно рано начал этот сезон — в мае. Потом, как у всех, у нас возникли проблемы с ботинками. Поэтому хорошо бы иметь возможность хоть чуточку передохнуть и восстановиться. Но теперь это зависит не только от нашего желания.

— Не могли бы вы расшифровать фразу про ботинки? Что значит «как у всех»?

— Ну, с лета ведь уже у многих ботинки ломались? Это ненормально, конечно же, но такова данность. Так что забот хватает. У Артура до сих пор есть определённые проблемы с ногами. Мы рассчитывали на паузу после чемпионата Европы, чтобы иметь возможность поменять ботинки, подлечить ноги. Очень не хочется допустить, чтобы проблемы стали хроническими. Намины на ногах в этом плане очень опасны: их нужно лечить, но это крайне сложно, когда тренировки следуют беспрерывно.

— Вы хотели бы иметь возможность освободить Даниеляна от отбора на юниорское первенство, чтобы поберечь силы?

— Если такую возможность нам предоставят, то мы, скорее всего, действительно откажемся от этого старта.