«Лучший прокат Синициной и Кацалапова в сезоне»: что говорили российские дуэты и их тренеры после ритм-танца на ЧЕ

Тренер Александр Жулин назвал выступление своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию лучшим в сезоне. По его словам, дуэт впервые продемонстрировал по-настоящему взрослое катание, а их уровень был сравним с уровнем главных фаворитов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Сами россияне, занимающие второе место после короткой программы, признались, что прокат дался им легко, а волнение совсем не чувствовалось. Обладатели четвёртой позиции Александра Степанова и Иван Букин посетовали на недостаточно высокие оценки.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который в эти дни проходит в австрийском Граце, в борьбу вступили танцевальные пары. После короткой программы российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов занимает второе место, уступая лишь 0,05 балла главным фаворитам соревнований — французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Комментируя своё выступление, Кацалапов признался, что остался доволен не только баллами, но и самим прокатом. По его словам, у пары получалось абсолютно всё задуманное.

«Каталось круто, просто легчайше. Понятно, что хорошо готовились, на тренировках не позволяли себе никаких поблажек. Но сейчас всё настолько удачно получалось, что хотелось идти вперёд и вперёд, продолжать кататься, к концу стало совсем легко», — поделился своими впечатлениями Кацалапов.

Впервые в своей карьере российская пара подобралась настолько близко к Пападакис и Сизерону и получила реальный шанс побороться за золотые медали континентального первенства.

«Да, такого ещё никогда не было, но мне сложно судить, так как не видел, как они выступили. Разумеется, чувствовалась ответственность, потому что выходили на лёд последними. Хотя я и люблю закрывать программу. Конечно, наши надежды оправдались: хорошим прокатом мы показали хорошие баллы», — добавил фигурист.

Внимание болельщиков привлекло то, что в ритм-танце у Кацалапова не хватало привычной детали костюма: на лёд он вышел без пиджака.

«Помогло ли мне сегодня отсутствие пиджака? Сложно сказать. Здесь жарко, поэтому мне и так, и так было непросто выступать», — заключил Кацалапов.

В свою очередь, Синицина призналась, что не чувствовала волнения перед выходом на лёд.

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«Сегодня было очень классно, потому что выступали сразу после Сары Уртадо и Кирилла Халявина (испанский дуэт, тренирующийся под руководством Жулина. — RT). Поэтому чувствовали себя как дома. Морально это очень помогало. Я очень за них болела, и нервозности не было», — рассказала Синицина.

Наставник россиян Александр Жулин также остался удовлетворён их выступлением. В беседе с RT он заявил, что между ним и подопечными установилось полное взаимопонимание и спортсмены сами осознавали, что именно необходимо делать на тренировках, чтобы улучшить свои результаты.

«На мой взгляд, пока это их лучший прокат в сезоне. Надо было хорошо откатать короткую программу, и сейчас впервые я всем доволен. Абсолютно спокойно, без нервов, в удовольствие. Думаю, это передалось как судьям, так и зрителям. Впервые мы так близко подобрались к великой французской паре. Никита и Вика сами понимают, что пока у них не такой уровень, чтобы кататься «на сохранение». Не могу сказать, что они катались на разрыв аорты. Но это было зрело, очень хорошо с физической точки зрения. Надеюсь, что в произвольной удастся это повторить», — резюмировал Жулин.

По его мнению, столь небольшая разница в баллах объясняется тем, что прокат Синициной и Кацалапова сравним с уровнем выступления Пападакис и Сизерона.

«У нас была только одна совместная тренировка с французами. Честно говоря, я не большой фанат их короткого танца в нынешнем сезоне. Показательно, что многие считают нашу короткую программу лучшей среди всех танцевальных пар, как бы нескромно это ни звучало. Но не надо ничего бояться, будем работать дальше», — заключил Жулин.

Ещё один российский дуэт Александра Степанова — Иван Букин расположился на четвёртой строчке. Спортсмены посетовали на недостаточно высокие оценки, хотя в целом остались довольны прокатом.

«Конечно, коррективы были внесены ещё до чемпионата России, там мы выполнили программу намного лучше, исправили недочёты. Здесь тоже старались что-то скорректировать, пытаемся работать после каждого старта, улучшать программу и слушать тех людей, которые нам что-то говорят», — рассказал Букин.

Турнир в Граце многим запомнится весьма необычными условиями. Так, Степанова рассказала, что каток расположен в надувном шатре, в котором достаточно душно. В то же время ей понравилось качество льда.

«Когда-то давным-давно у нас были показательные выступления на маленьком каточке, но там лёд был плохой, в отличие от того, что здесь. На чемпионате Европы собрались все лучшие спортсмены, и дело не в том, где он проводится, поэтому, конечно, атмосфера крупного турнира ощущается», — призналась Степанова.

Наставники пары Ирина Жук и Александр Свинин похвалили подопечных и тоже пожаловались на не самые высокие баллы.

«Ребята молодцы, катались хорошо, мы ими довольны. Так что их оценка — это далеко не предел. Мы ожидали большего. Значит, судьям видится что-то ещё», — цитирует Свинина ТАСС.

Пятое место осталось за россиянами Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро. Несмотря на личный рекорд сезона, фигуристы признались, что рассчитывали на более высокий результат.

«В целом, мне кажется, мы излучали хорошую энергию. Зрителям понравилось, хлопали хорошо. Для первого дня всё нормально. Не могу сказать, что мы сильно переживали. Хотя волнение всё-таки даёт о себе знать — на чемпионате Европы мы были всего один раз», — пояснил Гурейро.

Он добавил, что у пары не было времени привыкнуть к новой для себя арене, и назвал странным каток в Граце.

«С разминкой на основном льду были проблемы — тренировка была лишь одна, и та рано утром. Поэтому арену мы хотя немного и почувствовали, но уже на следующий день в раздевалке обсуждали, как всё это быстро забылось. Но в целом арена не сильно влияет», — подытожил Гурейро.

Судьба медалей в танцах на льду решится в субботу, 25 января.