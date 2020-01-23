Синицына и Кацалапов проиграли 0,05 балла Пападакис и Сизерону в ритм-танце на ЧЕ

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Российская пара Виктория Синицына — Никита Кацалапов идёт второй после проката ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Синицына и Кацалапов проиграли 0,05 балла Пападакис и Сизерону в ритм-танце на ЧЕ
  • РИА Новости

Лидерство по итогам ритм-танца захватила французская пара Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (88,78 балла). Второе место у российского дуэта Синицина — Кацалапов (88,73). Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).

Российские пары Александра Степанова — Иван Букин и Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Произвольные танцы будут показаны 25 января.

Ранее сообщалось, что Трусова чисто откатала произвольную программу на тренировке, а Щербакова и Косторная упали по два раза.

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