Синицына и Кацалапов проиграли 0,05 балла Пападакис и Сизерону в ритм-танце на ЧЕ

Российская пара Виктория Синицына — Никита Кацалапов идёт второй после проката ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

РИА Новости

Лидерство по итогам ритм-танца захватила французская пара Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (88,78 балла). Второе место у российского дуэта Синицина — Кацалапов (88,73). Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66). Российские пары Александра Степанова — Иван Букин и Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро заняли четвёртое и пятое места соответственно. Произвольные танцы будут показаны 25 января. Ранее сообщалось, что Трусова чисто откатала произвольную программу на тренировке, а Щербакова и Косторная упали по два раза.