Трусова чисто откатала произвольную программу на тренировке, Щербакова и Косторная упали по два раза

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Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная откатали официальную тренировку женской произвольной программы накануне чемпионата Европы.
Трусова чисто откатала произвольную программу на тренировке, Щербакова и Косторная упали по два раза
  • РИА Новости

Александра Трусова выполнила все элементы чисто. Россиянка сделала три четверных прыжка — лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Анна Щербакова во время проката под музыку дважды оказывалась на льду — с четверного лутца и четверного флипа. Четверной лутц с тройным тулупом и все остальные элементы были выполнены чисто.

Алёна Косторная также дважды падала с тройного акселя и тройной лутца. Тройной аксель в каскаде с тулупом был выполнен безошибочно.

Произвольная программа у женщин состоится 25 января. Время начала прокатов — 20:30 мск. Короткую программу девушки продемонстрируют в пятницу.

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