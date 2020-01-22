Орсер уверен, что Медведева отобралась бы на ЧЕ, если бы не проблемы с коньком

Канадский специалист Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, выразил уверенность, что его подопечная сумела бы отобраться на чемпионат Европы, если бы не возникшие на первенстве России проблемы с коньками.

«На мой взгляд, если бы не этот форс-мажор, она бы с лёгкостью отобралась в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира и потеснила бы кого-то из трио Щербакова — Косторная — Трусова. Но на первом месте должны стоять безопасность и здоровье спортсмена, особенно когда можно в итоге повредить ногу. И сезон теперь для нас окончен», — приводит слова Орсера «Спорт-Экспресс».

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у Медведевой возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла. Уже перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований. В итоге она решила выступить с показательным номером, который откатала без прыжков в повреждённом, но перемотанном ботинке.

В итоге Россию в женском одиночном катании представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Ранее Орсер заявил, что Медведева ещё планирует выступить в текущем сезоне.