Орсер заявил, что Медведева ещё планирует выступить в текущем сезоне

Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о планах своей подопечной на остаток сезона.

«Выступит ли Медведева в текущем сезоне? Пока это в планах. Мы с ней позже поговорим. До этого мне правда нечего рассказать», — приводит слова Орсера РИА Новости.

Он отметил, что Медведева вряд ли примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде, который пройдёт 18—22 февраля.

В нынешнем сезоне 19-летняя фигуристка заняла второе и пятое места на этапах Гран-при в России и Франции, а также второе место на «Челленджере» Autumn Classic International в Канаде и победила на турнире Shanghai Trophy.

Она также снялась с чемпионата России и, таким образом, не сумела отобраться на первенство Европы.

Ранее сообщалось, что Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой.