Недооценённый прокат Алиева, бронза Даниеляна и провал Самарина: как российские фигуристы стартовали на ЧЕ в Граце

В австрийском Граце стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Короткую программу у мужчин выиграл 29-летний чех Михал Бржезина. Россиянин Дмитрий Алиев уступил ему всего 1,32 балла из-за двух недокрутов на прыжках. Дебютант сборной Артур Даниелян занял промежуточное третье место. Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин выступил неудачно и показал лишь 13-й результат.

В короткой программе у мужчин на чемпионате Европы все участники из России выступали друг за другом. Только если Дмитрию Алиеву и Александру Самарину было уготовано место в сильнейшей группе, закрывающей соревнования, то Артуру Даниеляну предстояло первым из россиян показать себя в Граце.

С последним исполнением короткой программы у Даниеляна были связаны не самые приятные воспоминания. На чемпионате России он провалил прокат, упав с четверного сальхова и на дорожке шагов. Тем не менее произвольная композиция позволила 16-летнему фигуристу стать вице-чемпионом страны — с 13-го места Даниелян поднялся на второе. На чемпионате Европы повторить подобное было бы невозможно, так что выступать нужно было сразу хорошо.

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В целом новичок российской сборной справился. Его выступление под «Дон Жуана» прошло весьма эффектно. Ученик Елены Буяновой чисто исполнил четверной сальхов и каскад лутц — тулуп, но не до конца справился с тройным акселем: уже на выезде Даниеляна качнуло, и он всё-таки подставил ногу, чтобы не упасть. В остальном же никаких помарок у фигуриста не было, а задорная дорожка порадовала зрителей. Первый из российских участников получил высокие для себя 84,63 балла и занял второе место вслед за нестареющим Михалом Бржезиной из Чехии, заработавшим 89,77 балла.

Вице-чемпион Европы Александр Самарин в новом костюме открывал финальную группу участников. Год назад он обогнал самого Хавьера Фернандеса в короткой программе, но теперь из категории элитных фигуристов он перешёл в разряд крайне нестабильных. Даже на всегда надёжном четверном лутце в этот раз не обошлось без ошибки, из-за которой был сорван каскад. Вторым четверным прыжком у Самарина был тулуп вместо привычного флипа, но на нём фигурист вовсе упал, и о каскаде пришлось забыть. С одним только тройным акселем надеяться на хорошую оценку было нельзя — Самарин набрал только 74,77 балла и оказался лишь на девятом месте, не попав даже в предпоследнюю разминку.

Прокат Дмитрия Алиева был на порядок лучше. Новоявленный чемпион России, выступавший в Австрии в образе Вольфганга Амадея Моцарта, показал прекрасный четверной лутц в каскаде и дополнил его не менее уверенным четверным тулупом. Немного испортил впечатление тройной аксель — на выезде Алиев дотронулся до льда рукой, но в целом это должна была быть победа в короткой программе.

Только у судей оказалось совсем другое мнение: и лутц, и аксель они сочли недокрученными, отчего оценка за технику у российского фигуриста снизилась на семь баллов. Компоненты ему тоже не оценили выше, чем у Бржезины, так что Алиев уступил чеху с результатом 88,45 балла.

Латвиец Денис Васильев разбавил компанию одиночников, исполняющих четверные прыжки. Хотя его тренер Стефан Ламбьель в свои 34 года по-прежнему демонстрирует четверной тулуп на шоу, его ученик предпочитает избегать таких сложных элементов, делая ставку на чистоту катания. И тактика Васильева могла бы сработать, если бы не ошибка на тройном акселе. Из-за неё представитель Латвии получил 80,44 балла, большая часть которых пришлась на компоненты.

Сместить Бржезину с первого места должен был француз Кевин Аймоз — он стал открытием этого сезона, выиграв бронзу в финале Гран-при. Однако на льду Граца его ждал грандиозный провал. Аймоз упал на двух прыжках, а на лутце сделал «бабочку». За все три элемента он получил меньше баллов, чем за пару своих дорожек шагов. Фигурист не мог сдержать слёз, когда узнал, что столь серьёзные ошибки лишили его возможности выступать в произвольной программе. На будущий год Франция точно не получит две квоты в мужском одиночном катании.

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У Мориса Квителашвили, единственного ученика Этери Тутберидзе в этом виде соревнований, шанс разбавить тройку призёров был очень высок — его личный рекорд и техническая база позволяли претендовать на это. Но на завершающем четверном тулупе фигурист упал, что в некоторой степени было ожидаемо с учётом того, как он боролся на всех предыдущих прыжках. В споре за малую бронзовую медаль Квителашвили проиграл всего 1,63 балла Даниеляну.

Повлиять на итоги короткой программы ещё мог прошлогодний бронзовый призёр Маттео Риццо, однако в этом сезоне итальянец совсем не так стабилен, как раньше. Хотя он и избежал падений под песню из фильма «Ла-Ла Ленд», но допустил ряд недочётов, из-за которых судьи не пустили его не только в первую тройку, но и в группу сильнейших на произвольную программу. Риццо стал седьмым с результатом 79,07 балла.

Михал Бржезина, который завоёвывал бронзу ещё в 2013 году, стал первым по итогам короткой программы, добившись этого успеха в 29 лет. Дмитрий Алиев будет стараться ликвидировать 1,32 балла отставания, на что при стабильном катании и судейской объективности он вполне способен. Артуру Даниеляну, скорее всего, придётся бороться за сохранение бронзы, на которую также претендуют ещё несколько участников, в том числе Александр Самарин, хотя ему и надо отыграть почти десять баллов у партнёра по сборной.