«Нет поводов для паники»: Васильев — о падениях на тренировках и фаворитах ЧЕ по фигурному катанию среди пар

Неудачные тренировки непосредственно перед крупными соревнованиями по фигурному катанию — не повод для паники. Такое мнение выразил олимпийский чемпион Олег Васильев, комментируя падения Александры Бойковой и Дмитрия Козловского накануне старта чемпионата Европы. В интервью RT специалист назвал фаворитами соревнований пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов, отметив, что они выглядят более профессионально и собрано, чем раньше.

«Можно тренироваться великолепно, но есть опасность расслабиться»

— Как проходит последняя тренировка у фигуристов перед ответственным стартом?

— Я бы сказал, что это коррекция каких-то мелких вещей. Понятно, что можно произвести впечатление на судей, но для спортсменов заключительные тренировки многое не решают. Ни первая, ни та, что проходит накануне соревновательного дня, ни последняя — утром в день старта.

— И какая же из них более значима?

— Значимы все, просто задачи бывают разными. Сразу после приезда важно опробовать лёд, понять его размеры, качество, почувствовать особенности освещения катка, как звучит музыка и другие нюансы. Если же говорить о катании, оно бывает у спортсменов настолько разным, что никогда не угадаешь, что лучше. Можно тренироваться великолепно, сделать всё, но в таком случае есть опасность успокоиться и расслабиться сверх меры. Можно ошибаться и падать, и это тоже, по большому счёту, ни о чём не скажет.

— Иными словами, тот факт, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский несколько раз упали в ходе тренировки после исполнения прыжков и выбросов, можно не принимать во внимание?

— Именно. Это нервотрёпка для тренеров и не более того.

— То есть, перед спортсменами не стоит задачи показать себя с максимально выигрышной стороны?

— Если ты начинающий, то, естественно, стараешься произвести впечатление на соперников и судей. Если же выступаешь давно и набрался опыта, в этом нет никакой необходимости, поскольку все неоднократно видели тебя как в хорошем, так и в разобранном состоянии. На итоговую оценку твои разминки точно уже не влияют. Но для наставника официальные тренировки — это всегда нервы, знаю по себе.

— Где же логика? Тренер, как никто другой, должен понимать, что за пару—тройку оставшихся до старта занятий ничего не изменишь.

— Это так, но всё равно все переживают. Наставник просто слишком долго ведёт спортсмена к старту, закладывает в него какие-то вещи. И когда он видит, что тренировка, мягко говоря, не соответствует ожиданиям, начинает подсознательно паниковать, пытается найти ответ, что сделал не так. Спортсмену в этом плане значительно проще: не получился тот или иной элемент — не страшно, получится в следующий раз. Накануне ответственных соревнований фигуристы вообще гораздо лучше тренера чувствуют своё внутреннее состояние. Именно чувствуют. А тренер ориентируется на то, что видит.

«Тарасова и Морозов стали выглядеть гораздо более профессионально»

— Одиночницы, которым предстоит начать соревноваться в пятницу, фактически смогут опробовать лёд на главной арене лишь в субботу, перед произвольной программой. Такая практика для фигуристов нормальна?

— В целом это ненормально, неправильно, и такого, разумеется, не должно быть, однако каждый вправе сам выбирать тренировочный режим. Хочешь заранее опробовать лёд, значит, нужно действительно приезжать раньше и кататься на главном катке в понедельник или во вторник. То, что тренировочный и соревновательный лёд в Граце сильно отличаются — факт. Они разные и по размеру, и по качеству. Мне об этом говорили и спортсмены, и тренеры.

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— Свои фавориты в парном катании в Граце у вас есть?

— Мне нравятся Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

— Во время чемпионата России в отношении этой пары звучал определённый скептицизм, так как Марина Зуева, у которой они сейчас тренируются, — не «технарь».

— Марина — определённо не «технарь», поскольку не слишком много сотрудничала с парами, но она превосходный психолог на этом уровне — то есть, на самом высоком. Чем мне действительно нравятся ребята — они стали выглядеть гораздо более профессионально. У них изменились тела — они стали более сухими и пружинящими, изменилось отношение к работе. Я вижу, насколько они собраны и сконцентрированы, в каждом движении.

— Тарасова и Морозов приехали в Грац без оглядки на акклиматизацию?

— Верно. Я спросил их об этом и услышал, что в более раннем приезде, допустим, в Москву, чтобы иметь возможность акклиматизироваться там, не было смысла. Во-первых, временная разница между Флоридой и Австрией не так велика — всего шесть часов. Во-вторых, все соревнования пар вечерние. На мой взгляд, это совершенно разумный подход к решению предстоящей задачи. На тренировках Тарасова и Морозов выглядят очень хорошо.

— В отличие от своих основных конкурентов…

— Как я уже сказал — нет поводов для паники. Это не потерянные во время перелёта коньки или ещё что-то в таком роде. Ну да, Бойкова и Козловский не слишком удачно провели тренировку. Ну, так у них, как и у всех остальных, будет ещё как минимум одна...