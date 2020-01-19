Тренировки Загитовой, интрига Туктамышевой и обещание Самарина: что обсуждают в мире фигурного катания перед стартом ЧЕ

Золотая медалистка Пхёнчхана Алина Загитова приступила к активным тренировкам. На одной из них она исполнила свой коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о предстоящей работе комментатором на континентальном первенстве. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин заявил, что россияне постараются вернуться на высокие позиции в мужском одиночном катании.

Прогнозы на ЧЕ и обещание Самарина

До чемпионата Европы по фигурному катанию остаются считаные дни, и подготовка его участников подошла к завершающей стадии. Болельщики с нетерпением ожидают возвращения своих кумиров на лёд, а эксперты делятся первыми прогнозами по поводу распределения медалей.

После доминирования россиянок Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой в начале сезона очевидно, что ученицы Этери Тутберидзе вновь не оставят шансов своим конкуренткам, поэтому главная интрига заключается в том, в каком порядке они взойдут на пьедестал почёта. Так, по мнению заслуженного тренера России Инны Гончаренко, фавориткой соревнований является победительница Гран-при, однако остальных фигуристок также не стоит списывать со счетов.

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«Отдаю предпочтение Косторной в силу катания и красоты. Хотя в произвольной на чемпионате России Щербакова меня просто покорила. Трусова, естественно, молодец, но я говорю о своих предпочтениях. Да, результат произвольной программы зависит, по сути, от Саши. Думаю, что в короткой будет первенствовать Алёна, потому что у неё очень красивый номер, имеется тройной аксель, но, если Трусова сделает всё, что заявляет, обогнать её будет невозможно», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Схожей точки зрения придерживается и почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. Он заявил, что прежде всего на турнире стоит ожидать медалей от учениц Тутберидзе, а также в соревнованиях спортивных пар.

«Заранее предсказать итоговую расстановку мест невозможно. В короткой программе может сильнее всех выступить Косторная, а что будет в произвольной, никто не скажет. У Алёны тройной аксель, у других девочек четверные. Пускай они катаются и борются, не надо их стравливать. Выиграет лучшая из них, но стать ею может каждая», — уверен Писеев.

По итогам чемпионата страны в мужском турнире Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Несмотря на то что прогнозы в этой дисциплине менее радужные, прошлогодний серебряный призёр континентального первенства пообещал сделать всё возможное, чтобы также побороться за медали.

«Работаем над этим. Прикладываем все усилия. Конечно, это дело не одного дня. Всё постепенно, нарабатываем, подходим, по чуть-чуть набираем, возвращаем позиции. То, что показывают наши девушки, — просто невероятный уровень, это достойно уважения. Но мы всё-таки соревнуемся в разных видах, у всех разный организм, разное тело. Мы тоже работаем», — отметил Самарин в эфире программы «Утро России».

В последние дни острой темой в мире фигурного катания стали зарплаты спортсменов. Обнародование сумм гонораров за выступления в ледовых шоу вызвало волну споров. Одни сетуют на то, что чемпионы Олимпиад и чемпионатов мира на соревнованиях получают незаслуженно мало и поэтому вынуждены уходить в сферу развлечений, другие же уверены, что и там их труд не всегда окупается.

Тем временем стало известно, какими будут призовые для участников континентального первенства. Золотые медалисты женского и мужского турниров получат $21 тыс., серебряные — $16 тыс., бронзовые — $11 тыс. Спортивные и танцевальные пары смогут рассчитывать на $30 тыс., $20 тыс. и $12 тыс. соответственно.

Неудачный челлендж Загитовой и новый виток конфликта между Авербухом и Рудковской

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не прошла отбор на континентальное первенство, однако её поклонникам не стоит отчаиваться. На турнире фигуристка выступит в новой для себя роли — вместе с известным тренером Татьяной Тарасовой, олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным и двукратным обладателем золота Сочи-2014 Максимом Траньковым она станет приглашённым экспертом Первого канала. Спортсменка не стала раскрывать подробности проекта, однако, к удивлению многих, подчеркнула, что будет работать на мужском турнире.

«Я еду на чемпионат Европы. Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно, скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: извините, но женское одиночное — точно без меня. Надеюсь, понятно, почему», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

Ещё одной потерей крупных международных турниров станет отсутствие Алины Загитовой, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры. При этом олимпийская чемпионка Пхёнчхана заверила, что не намерена уходить из спорта, подтверждением чему стал видеоролик, появившийся в её социальных сетях.

После участия в ледовых шоу ученица Тутберидзе вернулась к активным тренировкам. На одной из них она выполнила свой коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Однако Загитова живёт не только занятиями на льду, но и с удовольствием участвует в различных флешмобах. Так, она решила вспомнить некоторое время назад прокатившийся по всему миру Bottle Cap Challenge, участник которого ударом ноги должен снять крышку с бутылки. Летом фигуристка опубликовала шуточную версию челленджа, в котором приняла участие её собака Масару. Новый вариант получился не менее комичным: она попыталась открыть ёмкость рукой, проезжая мимо неё на одной ноге, однако потеряла равновесие и упала.

Не успел серебряный призёр Пхёнчхана Михаил Коляда восстановиться после операции по поводу синусита, из-за которой ему пришлось полностью пропускать нынешний сезон, как вновь оказался в больнице.

«Честно говоря, не успел соскучиться по врачам», — прокомментировал грустную новость Коляда.

Продолжает набирать обороты конфликт между известным хореографом Ильёй Авербухом и продюсером Яной Рудковской. Представительница шоу-бизнеса обвинила олимпийского чемпиона 2002 года в том, что в одном из своих спектаклей он незаконно использовал песню «Держи», права на которую принадлежат певцу Диме Билану.

Авербух попытался объяснить, что композиция была передана ему на основании договора об авторском праве, однако Рудковскую такой ответ не удовлетворил. Теперь она намерена отстаивать свою правоту в суде.

«Илье предлагали извиниться, но он не хочет. Решить мирно вопрос тоже не захотел. Не купил лицензию, не извинился. А ведь согласно нашему законодательству штраф за такие действия до 5 млн рублей. Пусть тогда выплачивает», — приводит слова продюсера «КП».