Автограф Загитовой за 15 тысяч, ретро-платье Туктамышевой и музей коньков: что обсуждают в мире фигурного катания

Болельщик выставил на продажу автограф олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой. Памятный сувенир обойдётся потенциальному покупателю в 15 тыс. рублей. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объявила об открытии виртуального музея коньков. Глава Союза конькобежцев Германии Удо Дёнсдорф сообщил, что шестикратная чемпионка мира в спортивных танцах Алёна Савченко может вернуться в большой спорт. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Мастер-класс Медведевой и самоирония Туктамышевой

Как и многие фигуристы, Евгения Медведева посвятила новогодние праздники ледовым шоу. В частности, она исполнила роль Дороти в сказке «Волшебник страны Оз», постановщиком которой стал известный хореограф Илья Авербух. Для участия в представлении двукратная чемпионка мира на некоторое время вернулась на родину.

По словам Авербуха, каждый из участников спектакля, среди которых были олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, чемпион мира 2009 года Максим Шабалин и другие известные фигуристы, великолепно справился со своей ролью. Но особо он отметил вклад Медведевой.

«Волшебник страны Оз» для многих — первый опыт такой актёрской работы. Конечно, в Жене Медведевой и в её неограниченном потенциале я никогда не сомневался. Она блестяще справилась», — написал Авербух на совей странице в Instagram.

После завершения серии шоу россиянка провела мастер-класс в Москве. На льду катка в Парке Горького она пообщалась с болельщиками и показала основные элементы фигурного катания. Событие привлекло большое количество любителей спорта, в том числе и детей.

Поклонники Алины Загитовой также имели возможность насладиться её участием в ледовом шоу — спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки. Они щедро отблагодарили любимицу, выбросив на лёд сотню плюшевых игрушек в виде солнца, а также подарив ей букет из 151-й розы.

Загитова является одной из самых популярных спортсменок страны, что в очередной раз подтвердило появление в интернете необычного лота. Житель Москвы выставил на продажу фотографию с её автографом. По его утверждению, фигуристка оставила подпись во время московского этапа Гран-при в 2018 году. Любой желающий может приобрести памятный сувенир за 15 тыс. руб.

В свою очередь, Елизавета Туктамышева показала своё мастерство на ледовом шоу в Италии. В рамках мероприятия состоялся торжественный ужин, на котором фигуристы предстали в своих лучших костюмах. Чемпионка мира 2015 года появилась в элегантном вечернем платье с меховой накидкой, напоминающее наряд 20-х годов прошлого века. Фотографией с вечера она поделилась на своей странице в социальных сетях, добавив забавную подпись.

«Когда пригласили в шаурмечную», — написала Туктамышева.

Возвращение Коляды и признание Даниеляна

О своём возвращении к тренировкам объявил серебряный призёр Олимпиады 2018 года Михаил Коляда. В конце октября он перенёс операцию по поводу хронического синусита и был вынужден пропустить этапы Гран-при, а также чемпионат России.

«Миша вышел на первую тренировку. Со здоровьем у него всё в порядке», — рассказала тренер фигуриста Валентина Чеботарёва.

В отсутствие Коляды настоящим открытием первенства страны стал Артур Даниелян, дебютировавший на взрослом уровне. Он занял второе место и отобрался на чемпионат Европы, который пройдёт в конце января в австрийском Граце. Интересно, что перед началом сезона 16-летний фигурист всерьёз задумывался о завершении карьеры, в чём он признался лишь сейчас.

«Мотивация пропала, причина простая — ничего не «собиралось». Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так. Да и вообще, это не тот момент, когда стоит завершать, потому что столько пройдено», — цитирует Даниеляна ТАСС.

Летом прошлого года японский фигурист Сёма Уно объявил о прекращении работы со своим многолетним тренерским штабом. В межсезонье серебряный медалист Пхёнчхана провёл две недели в лагере Этери Тутберидзе, однако о более длительном сотрудничестве речи не велось.

С недавнего времени Уно занимается под руководством прославленного швейцарского фигуриста Стефана Ламбьеля. В связи с этим он принял решение не выступать на Турнире четырёх континентов, считающемся аналогом чемпионата Европы. Вместо этого японец сосредоточится на подготовке к ЧМ, который пройдёт в конце марта в Монреале.

«В начале 2020 года мы изменили место тренировочной базы. Надо привыкнуть к новым условиям, повысить уровень. Для этого мой тренер Стефан Ламбьель разработал специальную программу. Приношу извинения за неудобства. Сделаю всё, чтобы выступить на чемпионате мира наилучшим образом», — приводит слова Уно Nikkan sports.

Если заявление Сёмы могло расстроить любителей фигурного катания, то неожиданная новость о потенциальном воссоединении немецкой спортивной пары Алёна Савченко — Бруно Массо должна многих обрадовать.

«Алёна размышляет о возвращении. Если она всё-таки решится, то будет очень сильной, как и прежде. Думает ли она о том, чтобы воссоединиться с Бруно Массо? Да, она этого хочет», — рассказал президент Союза конькобежцев Германии Удо Дёнсдорф.

Савченко и Массо не выступали в официальных соревнованиях с 2018 года. После завершения карьеры оба сосредоточились на тренерской деятельности.

Метания Транькова и критика Ягудина

А вот бывший российский фигурист Максим Траньков, ныне тренирующий спортивную пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов, напротив, признался, что может окончательно уйти из спорта. По его словам, на его решение повлияла совместная работа с канадским дуэтом Тесса Вирчу — Скотт Моир. Он признался, что не ощущает себя тренером в полной мере, и хотел бы по-новому расставить жизненные приоритеты.

«Эти люди открыли мне глаза на то, что деньги — не главное. Сейчас нахожусь на распутье. Начинаю задумываться, а счастлив ли я, занимаясь тем, что делаю ежедневно, или несчастлив. Может, это просто погоня за популярностью и зарплатой? У меня период осмысления того, что делаю», — рассказал Траньков в интервью РИА Новости.

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Кроме того, он раскритиковал олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, а также экс-первую ракетку мира Евгения Кафельникова и волейболиста Алексея Спиридонова за некорректное поведение в социальных сетях.

«У меня нет каких-то отношений с Ягудиным. Мне не нравится, как человек ведёт себя в публичном пространстве. Считаю, что олимпийский чемпион не должен так поступать. Когда мы выигрываем Игры, то не только получаем медаль и какие-то блага, но и берём на себя большую ответственность. Но есть олимпийские чемпионы, которые не понимают этой ответственности», — заявил Траньков.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова «открыла» виртуальный музей, в котором в качестве экспонатов служат сувениры, игрушки, ёлочные украшения и другие предметы, связанные с фигурным катанием.

«Друзья! За многие годы у меня накопилась огромная коллекция коньков — рисунки, ёлочные игрушки, статуэтки, которые мне дарили друзья, фигуристы, болельщики. Решили мы открыть маленький виртуальный музей коньков на моём сайте. А первое фото в нашей экспозиции — очень дорогая для меня кукла — черепаха в коньках — подарок от Галины Волчек», — написала Тарасова.