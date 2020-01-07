Возобновление тренировок Загитовой, мастер-класс Медведевой и шоу Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своей командой после 7 января. Об этом сообщили организаторы шоу Татьяны Навки, в котором участвует фигуристка. Между тем двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует провести мастер-класс в Москве. Золотая медалистка первенства планеты 2015 года Елизавета Туктамышева, в свою очередь, стала постановщиком собственного шоу, которое пройдёт в начале марта в Санкт-Петербурге. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Возвращение к тренировкам Загитовой и «атака» болельщиков

В перерыве между крупными соревнованиями в фигурном катании наступило традиционное затишье, однако это не значит, что в этом виде спорта ничего не происходит. Многие спортсмены принимают участие в ледовых шоу, а также разучивают новые элементы, что даёт дополнительные поводы для обсуждений.

Заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой о временном прекращении спортивной карьеры сильно расстроило её поклонников, хотя она сама и заверила, что не намерена окончательно вешать коньки на гвоздь. Именно поэтому позитивной новостью для них стало сообщение организаторов спектакля Татьяны Навки, в котором фигуристка исполняет главную роль. В нём говорится о планах спортсменки на ближайшее будущее.

«После 7 января Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своей командой. Ранее она отмечала разницу между репетициями шоу и подготовкой к спортивным соревнованиям. По её словам, в ледовом шоу необходимо координировать своё катание с партнёрами, сохраняя при этом артистичность и лёгкость, за которые так любят Алину миллионы поклонников во всем мире», — говорится в заявлении.

Тем не менее на отсутствие Загитовой на главных стартах сезона жаловались не только болельщики, но и эксперты. Некоторые из них сомневаются в том, что более молодые ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, захватившие подиумы финала Гран-при и чемпионата России — смогут и дальше выступать на столь высоком уровне.

Так, по мнению известного тренера Рафаэла Арутюняна, в фигурном катании необходимо ввести возрастной ценз, так как в противном случае оно вовсе останется без зрелых выступлений.

«Я как зритель и как тренер не хочу, чтобы она (Загитова. — RT) заканчивала. Не знаю, что необходимо сделать для этого. Единственное знаю, не надо приводить 11-летнюю или 12-летнюю девочку, которая прыгнет два или три четверных и уберёт красавицу Загитову. Или можно говорить, что уже убрала? Почему мне печально? Потому что у Загитовой совершенно другая подача», — приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Заявление чемпионки мира 2019 года спровоцировало крупный скандал, в который оказались вовлечены сразу несколько видных представителей российского фигурного катания. Команде Тутберидзе не понравились высказывания ряда экспертов о том, что её подопечная может сменить тренера, о чём наставница сообщила в резкой форме. Многие предполагали, что конфликт окончательно испортит отношения между командой Загитовой и заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, однако сейчас можно с уверенностью говорить о том, что специалист не держит зла на спортсменку.

Тарасова присутствовала на одном из ледовых шоу с участием Загитовой и даже подарила ей букет. О своих впечатлениях она поделилась в социальных сетях.

Ледовое шоу с участием именитой спортсменки привлекло огромное количество любителей фигурного катания. Особый ажиотаж вызвала автограф-сессия, на которой каждый желающий мог получить памятное фото с кумиром. Сообщается, что фанаты буквально атаковали Загитову, однако та с большим профессионализмом отнеслась к своим обязанностям.

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2018 года Артур Даниелян объяснил такую популярность фигуристки её успехом в Пхёнчхане.

«Я считаю, она достойна этого, и неудивительно, что её заявление о приостановке карьеры люди восприняли с таким ажиотажем, потому что все болельщики хотели её видеть дальше на соревнованиях, ведь в этом году у неё такие классные программы», — уверен Даниелян.

Новое амплуа Медведевой и неоднозначное высказывание Авербуха

Ещё одним разочарованием нынешнего сезона стало прекращение борьбы на чемпионате России Евгении Медведевой из-за проблем с коньками. По сути, для неё это означает пропуск континентального и мирового первенств. В то же время поклонники двукратной чемпионки мира могут насладиться её выступлениями в ледовых шоу, постановкой которых занимался известный хореограф Илья Авербух.

Кроме того, стало известно, что в скором времени она вернётся в Москву для проведения мастер-класса. Пока же фигуристка пробует себя в новом амплуа: вместе с чемпионом Эстонии Валдисом Минталсом она разучивает элементы парного катания.

Спектакль Авербуха также пользуется большой популярностью, однако сам хореограф признался, что организация подобных мероприятий связана с большими денежными затратами, которые не всегда окупаются. Так, по его словам, на заре ледовых шоу в России ему приходилось брать кредит и даже продать личный автомобиль.

«Достаточно долго тренировался в регионах, что не приносило доходов. Но я учился, нарабатывал опыт, понимал, как всё должно быть, начиная от рекламного макета и заканчивая поиском спонсоров. Мы давно работаем в рублёвой зоне. Перестали пересчитывать в валюту после кризиса, так как стало грустнее. Средний гонорар спортсмена — где-то 150—200 тыс. руб. за один выход», — цитирует Авербуха Sport24.

Слова постановщика о выплатах спортсменам вызвали недоумение у двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который ранее также принимал участие в его спектаклях.

«Ого, а мы почему не в курсе?» — написал экс-фигурист в Twitter.

Сюрприз Туктамышевой и решимость Игнатова

В роли постановщицы решила себя попробовать и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В начале марта в Санкт-Петербурге состоится ледовое шоу, получившее название «Невозможное возможно!».

Также по теме Объявление состава сборной и зажигательный номер Туктамышевой: как закончился чемпионат России по фигурному катанию В Красноярске подошёл к концу чемпионат России по фигурному катанию. В последний день соревнований состоялось награждение призёров, а...

«Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и её друзья приглашают вас на весёлое, яркое, стильное и смелое шоу с участием звёзд фигурного катания. Второго шанса не будет!» — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Порадовала своих поклонников и бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая, не участвовавшая в соревнованиях с сезона-2017/18, однако официально не объявлявшая о завершении карьеры. На своей странице в Instagram она поделилась видеозаписью с тренировки, во время которой чисто выполнила тройной лутц.

«Ну нравится мне. Не собирала лутц уже два года», — написала фигуристка.

Дебютант взрослых соревнований нынешнего года Макар Игнатов, занявший четвёртое место на чемпионате России, заявил, что намерен отобраться на предстоящее первенство планеты, а также уже задумывается об участии в Олимпиаде 2022 года. Кроме того, он рассказал, что планирует усиливать свою программу за счёт увеличения количества четверных прыжков. В настоящий момент в его активе сальхов и тулуп в четыре оборота.

«Для меня неудача — план, над чем надо работать. Усовершенствовать программы, вращения, усложняться технически. Работать над тем, чтобы не было большого разрыва между техникой и компонентами. Чтобы всё было на одном уровне, желательно хорошем, и идеально — чтобы уровень постоянно повышался», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».