Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу

Известный хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают фигуристы за выступления в подобных проектах.

«Делать качественное представление — это дорого. А я сразу позиционировал своё шоу как действо, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Я достаточно долго практиковался в регионах. Это не приносило доходов. Однако я учился, нарабатывал опыт, понимал, как всё должно быть. Начиная от рекламного макета и заканчивая поиском спонсоров. Мы уже давно работаем в рублёвой зоне. Перестали пересчитывать всё в валюту после кризиса. В валюте всё стало грустнее. Средний гонорар спортсмена составляет 150—200 тыс. рублей за один выход», — цитирует Авербуха Sport24.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит в шоу чемпионов на льду природного озера.