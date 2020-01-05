Загитова выступит в шоу чемпионов на льду природного озера

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в шоу чемпионов, которое состоится на льду природного озера во Владимирской области.
Загитова выступит в шоу чемпионов на льду природного озера
  • РИА Новости

Об этом сообщают организаторы шоу в своём Instagram. Помимо Загитовой, в мероприятии примут участие Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Ковтун и Анна Погорилая. Мероприятие пройдёт 1 февраля на льду природного озера в парк-отеле «Доброград».

Загитова объявила о приостановлении профессиональной карьеры в конце 2019 года. Фигуристка пропустила чемпионат России.

Ранее тренер Арутюнян прокомментировал приостановку карьеры Загитовой.

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