Загитова выступит в шоу чемпионов на льду природного озера
- РИА Новости
Об этом сообщают организаторы шоу в своём Instagram. Помимо Загитовой, в мероприятии примут участие Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Ковтун и Анна Погорилая. Мероприятие пройдёт 1 февраля на льду природного озера в парк-отеле «Доброград».
Загитова объявила о приостановлении профессиональной карьеры в конце 2019 года. Фигуристка пропустила чемпионат России.
Ранее тренер Арутюнян прокомментировал приостановку карьеры Загитовой.