Тренер Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры Загитовой

Тренер двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Делать комментарии о том, что кому-то пора заканчивать, к примеру, той же Загитовой, по моему убеждению, просто неэтично. Я, напротив, желаю ей долголетия в спорте», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что россиянке необходимо поменять отношение к профессии и не сразу сдаваться, когда не удаётся попасть в национальную сборную. По его мнению, продолжение карьеры Загитовой будет во многом зависеть от её мотивации и желания.

«Она ничем не хуже Юдзуру Ханю, успешного долгожителя в нашем нелёгком виде спорта. Она талантливая, красивая, на неё просто приятно смотреть», — добавил Арутюнян.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в состязаниях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Спортсменка призналась тренеру Этери Тутберидзе, что скучает по соревнованиям.