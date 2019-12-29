Загитова призналась Тутберидзе, что скучает по соревнованиям

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры, призналась своему тренеру Этери Тутберидзе, что уже соскучилась по выступлениям на соревнованиях.
Загитова призналась Тутберидзе, что скучает по соревнованиям
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, по словам самой Тутберидзе, 17-летняя спортсменка прислала ей сообщение, в котором написала, что уже соскучилась по соревнованиям.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в состязаниях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы. Такое решение фигуристки многими специалистами было расценено как её безвозвратный уход из спорта, однако позднее она выступила с заявлением, в котором опровергла подобные суждения.

Ранее сообщалось, что Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России в марте.

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