Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России в марте
- РИА Новости
«Будут кататься все лидеры, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву. Шоу пройдёт 29 марта в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве», — сказал Коган.
13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.
Ранее глава ФФККР объяснил принцип формирования состава сборной на ЧЕ.