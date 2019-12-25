Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России в марте

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что 29 марта состоятся показательные выступления с участием членов сборной России.
Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России в марте
  • РИА Новости

«Будут кататься все лидеры, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву. Шоу пройдёт 29 марта в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве», — сказал Коган.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Ранее глава ФФККР объяснил принцип формирования состава сборной на ЧЕ.

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