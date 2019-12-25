Глава ФФККР объяснил принцип формирования состава сборной на ЧЕ
- РИА Новости
«Мы стараемся придерживаться, насколько это возможно, спортивного принципа при формировании сборной. Наши принципы предполагают, что в определённых случаях третий номер может определяться по рекомендации тренерского совета, а дальше уже исполком рассматривает её», — сказал Горшков.
По его словам, иногда лидеры могут получать травмы и могут не принять участия в турнире, но в тех случаях, когда спортсмен прошёл первую половину сезона, тренерский совет рассмотрит его кандидатуру.
«Пока таких предположений у нас нет, так что придерживаемся спортивного принципа», — добавил Горшков.
Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце. Первенство России, которое состоится в Красноярске, стартует 26 декабря.
Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию.