Глава ФФККР объяснил принцип формирования состава сборной на ЧЕ

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, как будет формироваться состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года.
Глава ФФККР объяснил принцип формирования состава сборной на ЧЕ
  • РИА Новости

«Мы стараемся придерживаться, насколько это возможно, спортивного принципа при формировании сборной. Наши принципы предполагают, что в определённых случаях третий номер может определяться по рекомендации тренерского совета, а дальше уже исполком рассматривает её», — сказал Горшков.

По его словам, иногда лидеры могут получать травмы и могут не принять участия в турнире, но в тех случаях, когда спортсмен прошёл первую половину сезона, тренерский совет рассмотрит его кандидатуру.

«Пока таких предположений у нас нет, так что придерживаемся спортивного принципа», — добавил Горшков.

Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце. Первенство России, которое состоится в Красноярске, стартует 26 декабря.

Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию.

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