Фигуристка Косторная выступила на ледовом шоу в Италии в образе вампира

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Российская фигуристка Алёна Косторная выступила в образе вампира на ледовом шоу Bolzano Passion Gala в Италии.
Фигуристка Косторная выступила на ледовом шоу в Италии в образе вампира
  • РИА Новости

Выступление спортсменки опубликовано на YouTube.

В нынешнем сезоне 16-летняя Косторная выиграла финал Гран-при, а также стала серебряной призёркой чемпионата России.

Ранее хореограф Илья Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу.

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