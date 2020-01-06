Фигуристка Косторная выступила на ледовом шоу в Италии в образе вампира
Российская фигуристка Алёна Косторная выступила в образе вампира на ледовом шоу Bolzano Passion Gala в Италии.
- РИА Новости
Выступление спортсменки опубликовано на YouTube.
В нынешнем сезоне 16-летняя Косторная выиграла финал Гран-при, а также стала серебряной призёркой чемпионата России.
Ранее хореограф Илья Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен