Фигуристка Косторная выступила на ледовом шоу в Италии в образе вампира

Российская фигуристка Алёна Косторная выступила в образе вампира на ледовом шоу Bolzano Passion Gala в Италии.

РИА Новости

Выступление спортсменки опубликовано на YouTube. В нынешнем сезоне 16-летняя Косторная выиграла финал Гран-при, а также стала серебряной призёркой чемпионата России. Ранее хореограф Илья Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу.