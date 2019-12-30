«ЧР не сильно потускнел без Евгении»: Жулин о четверном Туктамышевой, снятии Медведевой и триумфе Щербаковой

Евгения Медведева приняла правильное решение, снявшись с чемпионата России по фигурному катанию. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Александр Жулин. Эксперт отметил, что, учитывая конкуренцию, у спортсменки не было права на ошибку, а при замене ботинок они неизбежны. Специалист также рассказал, что соперницам Анны Щербаковой было трудно собраться после объявления её высокой оценки, и предположил, что ученицы Этери Тутберидзе продолжат усложнять свой контент.

— Насколько потускнел чемпионат России без снявшейся с соревнований Евгении Медведевой?

— Пожалуй, потускнел несильно. Этот чемпионат России, как и финал Гран-при, да и как, наверное, весь нынешний год, был звездным часом учениц Этери Тутберидзе. И, думаю, её команда взяла бы и четвёртое место национального первенства, если бы на него приехала Камила Валиева.

— Снятие Медведевой перед произвольной стало для вас сюрпризом? Или, наоборот, не ожидали, что она решится катать даже короткую, учитывая проблемы с ботинками?

— Как сказала сама Женя в интервью, для неё это был нонсенс, она никогда в жизни не снималась с соревнований. Мы знаем, что Медведева — боец, наверняка ей очень тяжело далось такое решение. Но она проанализировала всё вместе с тренером и, пожалуй, сделала правильный выбор.

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— Кататься в старых ботинках опасно?

— Да, можно получить травму. А новые ещё не раскатаны, на таких выходить на лёд вообще нереально — это совершенно другие ощущения. И потом Медведева видела, как катаются соперницы, а у неё в арсенале нет четверных, нет тройного акселя. В таких условиях у неё в принципе не было права на ошибку, но с новыми ботинками она от них никак не застрахована.

— Спортсменка рассказала, что работает над усложнением контента. Вы верите, что она ещё сможет соперничать с ученицами Тутберидзе? Или, скорее, возьмёт паузу, как Загитова?

— В то, что она поборется с нынешними медалистками чемпионата России, мне, честно говоря, верится с трудом. Ни Загитова, ни Медведева не молодеют, а последняя ещё и вкусила, что такое работать с другим тренером, который много чего разрешает. Это не строгая Тутберидзе с её репутацией «мужика в юбке». Да и Алина вон тоже счастливая — участвует в шоу, где её поднимают в поддержке. Не думаю, что она сейчас рвётся в бой. Должно пройти время.

— Теперь, когда и Медведева, и Загитова снялись, можно ли считать героиней Елизавету Туктамышеву, которая продолжает соревноваться с более юными соперницами?

— Не сказал бы, что она героиня, но, действительно, большая молодец. И её работа, и работа её тренера Алексея Мишина вызывают огромное уважение. Лиза в 23 года пытается делать то же, что делают 15-летние фигуристки. И ей в разы сложнее, так что она, конечно, труженица.

— Но прыжки не получились не только у Туктамышевой, но и у Александры Трусовой...

— Лиза просто не так давно усилила свой контент. И она сделала это только потому, что видела работу конкуренток и понимала, что без четверных сегодня сложно добиться высоких результатов. Но этот тулуп ей ещё нужно «напрыгивать» на тренировках. Что же касается Трусовой, то ей, как мне кажется, мешают все эти метания — идти на прыжок или нет. Тутберидзе надо найти правильный подход к спортсменке. Может, если Александра так ломится выполнять эти элементы, надо ей дать такую возможность?

— На предстоящих чемпионатах Европы и мира трио Тутберидзе также будут фаворитами в борьбе за медали?

— Думаю, наши девушки действительно будут в лидерах, но вот, кто победит, теперь сказать очень сложно. Сейчас каждая из них наверняка попробует ещё больше усложнить контент. На этот раз сильнее всех оказалась Щербакова — у неё действительно был феноменальный прокат. Когда у спортсменки в программе два четверных лутца и четверной флип, оценка, конечно, сильно вырастает. Зал после её выступления стоял, и после такого номера встал бы любой зал — и красноярский, и тамбовский, и воронежский, и даже канадский. Зритель чувствует, когда по-настоящему круто.

— Действительно ли Косторная и Трусова просто не смогли собраться после такого триумфа Щербаковой?

— Да, видимо, немного передёргались. Но вот Косторной, конечно, нужен четверной прыжок, и она наверняка и сама это понимает. И, думаю, он у неё появится — Алёна не будет ждать, что соперницы будут валиться. Да, на этот раз Трусова упала, но это единичный случай.

— Накануне чемпионата России Мария Бутырская предположила, что выиграет его та, которая окажется морально устойчивее соперниц. Так и вышло?

— На самом деле, многие фигуристы просто мечтают кататься первыми в своей разминке. И, конечно, и над Косторной, и над Трусовой «висели» баллы Щербаковой. Тут хочешь слушай, не хочешь — не слушай, а всё равно так или иначе заметишь, сколько получил твой соперник. Это всегда лишние нервы. Так сложилось, что в этот час, в эту минуту именно Щербакова была морально и физически сильнее всех. Но завтра всё может быть по-другому.

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— Не обидно, что на фоне соревнований у женщин померкли интриги в других видах?

— Сейчас бум в женском одиночном катании, так что это нормально. Плюс недавние скандалы, конечно, подогрели интерес к этому виду. Если бы в танцах на льду кто-то кому-то сломал ноги, то интерес к ним тоже резко бы возрос. Но, к счастью, ноги у нас не ломают, всё пока ограничивается словами.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду слова Татьяны Тарасовой, которая говорила о предвзятом судействе в танцах на льду, намекая на нечестное первое место моих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На мой взгляд, это просто неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова — очень авторитетный специалист. Но, я считаю, что, если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи. Это же не телешоу, не кухня с подругами, а аудитория страны.