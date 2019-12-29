«Прокат века»: эксперты восхитились выступлением Щербаковой в финале ЧР по фигурному катанию

Выступление Анны Щербаковой в произвольной программе чемпионата страны переписало историю фигурного катания. Такое мнение высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз признался, что никогда не видел столь высоких баллов за прокат. Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская выразила уверенность в том, что в арсенале занявшей второе место Алёны Косторной в скором времени появится четверной прыжок, а обладательница олимпийского золота Наталья Бестемьянова восхитилась смелостью Елизаветы Туктамышевой.

«Такие моменты должны запоминаться»



На чемпионате России по фигурному катанию был разыгран последний комплект медалей. Победительницей женского турнира, как и в 2018 году, стала Анна Щербакова, на этот раз выступающая в статусе взрослой спортсменки, а не юниорки. Её сложнейшая программа с тремя четверными прыжками покорила не только судей, оценивших выступление на рекордное количество баллов, но и экспертов.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз остался доволен подопечной, несмотря на небольшие неточности при исполнении четверного флипа.

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«Можно было и не делать степ-аут, не хватало уверенности на этом элементе, прыгала его второй раз. Сделала всё блестяще, я таких баллов в жизни не видел, всё здорово», — цитирует специалиста ТАСС.

Известный тренер Татьяна Тарасова восхитилась характером Щербаковой, которая прогрессирует от проката к прокату, а также отдала должное её команде.

«Всем встать! И мы тоже привстанем. Такого не было никогда в мире. Просто невозможно четвёртым прыжком сделать четверной лутц! Она такая лёгкая, невесомая. У неё интересная работа рук, которая облегчает ей катание. Тренеры, конечно, просто молодцы. Нет слов. Когда смотришь на такое исполнение, уже ничего не считаешь. Всё и так видно», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Схожую позицию выразила и заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Она напомнила, что Щербакова уже не раз возвращалась в борьбу после неудачного выступления в короткой программе, что говорит о её силе воли. По словам эксперта, было ожидаемо, что за золото чемпионата России сразятся три ученицы Тутберидзе.

«Возможно, для Ани сегодня небольшим плюсом стало то, что она каталась раньше своих соперниц, но это ни в коей мере не умаляет её достоинств. Она сегодня показала прокат века. Эти моменты должны запоминаться. Вчера было эпохальное выступление Косторной в короткой программе, сегодня — произвольная Щербаковой», — подчеркнула Гончаренко.

«Трусовой предстоит большой нелёгкий путь»



После короткой программы лидерство захватила Алёна Косторная, однако ряд ошибок не позволил её удержаться на первой строчке. В итоге она опустилась на вторую позицию. При этом Тарасова подчеркнула, что после выступления Щербаковой остальным соперницам было сложно рассчитывать на верхнюю ступень пьедестала почёта.

«Косторная не может выиграть со своей программой при таком катании, упорстве и результате Щербаковой. Я бы не сказала, что у Анны слабые компоненты. Обе девочки выдающиеся. Алёна в одни ворота выиграла финал Гран-при, а здесь выступила немного ниже своих возможностей. Ничего страшного в этом нет», — уверена тренер.

По мнению Гончаренко, на выступлении Косторной в значительной степени сказалось волнение.

«Алёна немного дрогнула сегодня, это отразилось на прокате. Чуть-чуть не получились выезды, она немного подставляла вторую ногу. Нервничала, её потряхивало, но она боролась с собой, поэтому заслуженное второе место», — отметила тренер.

В свою очередь, чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская назвала предсказуемым результат женского турнира, так как за золото боролись лидеры нынешнего сезона. Однако она добавила, что Косторной необходимо включать в свою программу четверные прыжки для того, чтобы оставаться конкурентоспособной.

«К ней придраться невозможно, но, наверное, ей такой звоночек, что надо учить четверные, прыгать их и выигрывать. Уверяю, она это будет делать на следующий год. Косторная очень мало проиграла, она потрясающе катается, она классная», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

До последнего момента ещё одной серьёзной претенденткой на золото оставалась Александра Трусова. Однако падения сразу на двух четверных прыжках лишили её шансов на борьбу. Подопечная Тутберидзе заняла лишь третье место и не смогла сдержать слёз после проката.

«Мы сами всегда хотим расплакаться, когда у них такое случается. Она максималистка, расстроилась, что не сделала то, что может. Это хороший урок: впереди основные турниры, Саша будет чуточку злее», — сказал Глейхенгауз.

По словам Тарасовой, в фигуристке не чувствовалась привычная скорость, отсутствие которой и помешало выполнить основные элементы программы. В то же время она отметила уникальность Трусовой.

«Она не сделала своё. Перестояла. Трусовой предстоит большой нелёгкий путь настоящего фигурного катания. Да, сегодня больше никто не выполнил четверной тулуп. Это уникальный человек, доброжелательный, симпатичный», — прокомментировала выступление спортсменки специалист.

Гончаренко предположила, что на выступлении Трусовой могло сказаться волнение, связанное с тем, что ей выпало выходить на лёд последней, а также со сложностью заявленной программы. Однако фигуристке удалось собраться и чисто откатать концовку номера.

«Ни в коем случае не нужно расстраиваться ни ей, ни нам. Это девчонки, которых нам надо очень сильно любить за то, что они вообще у нас есть. А соревнования есть соревнования, всегда кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий», — резюмировала Гончаренко.

Российский специалист Олег Васильев отметил, что подобные неудачи могут сильно сказаться на психологическом состоянии юной спортсменки, однако выразил уверенность в том, что родители и тренеры окажут ей должную поддержку.

«Поражение болезненное, ведь для всякого человека это тяжёлая внутренняя травма, когда он знает, что силён, технически оснащён, но не выдерживает стрессовую нагрузку. Она многих закаляет, хотя есть такие спортсмены, кого она ломает, а воспоминание об этом остаётся глубоко в психике. С другой стороны, что нас не убивает, делает сильнее и крепче», — пояснил Васильев.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков признался, что и сам сильно огорчился после проката Трусовой.

«Я расстроен, ведь очень хотелось увидеть рекорд. В США есть Майкл Фелпс, на Ямайке — Усейн Болт, а у нас — маленькая королева льда Трусова. Не повезло. Мне в первую очередь», — посетовал Траньков.

«Не зря Лизу зовут императрицей»

Ещё одним разочарованием стало неудачное выступление Елизаветы Туктамышевой. Помимо недочётов при исполнении коронного тройного акселя, а также тройного риттбергера, она упала на новом для себя четверном тулупе и в итоге осталась четвёртой.

«Трудно соединить тройной аксель и четверной в одной программе. Вот и вся причина. Лиза пробует тулуп только несколько недель. Будем работать, чтобы всё получилось», — объяснил ошибку подопечной тренер Алексей Мишин.

Тарасова предположила, что на настрое чемпионки мира 2015 года мог сказаться отказ от участия Евгении Медведевой, о котором стало известно незадолго до начала произвольной программы. Она пояснила, что все действия спортсменов буквально расписаны по минутам, в связи с чем изменения в графике редко проходят без негативных последствий.

«Понимаете, здесь могли сказаться отсутствие Жени и недостаток шести минут, которые она получила бы на разминке. Не уверена в этом на 100%, но такое возможно. У Лизы не бывает недокрутов. Да, она рискнула. Но ты выполняешь этот элемент на тренировке — почему бы не вставить прыжок на первенстве страны? Не корову же проигрываешь», — сказала Тарасова.

В то же время Гончаренко подчеркнула, что Туктамышева переписывает историю фигурного катания наравне с более молодыми соперницами, так как до неё ни одна из спортсменок старше 20 лет не решалась на выполнение четверного прыжка на официальном турнире.

«Она тоже совершила сегодня такой прорыв, нельзя не отметить, что её четвёртое место на чемпионате России дорогого стоит», — добавила специалист.

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова не ожидала от Туктамышевой столь скорого усложнения программы. Специалист также отметила, что её риск был оправдан, и назвала потрясающим результат на нынешнем чемпионате России.

«Не зря Лизу зовут императрицей — это правда! Не могла понять, на что она заходит: ждала, что будет тройной аксель — и тут она прыгает четверной тулуп. Видела, что она уже делает его на тренировках, но вот только выучила и исполнила на чемпионате», — цитирует эксперта РИА Новости.

В целом она высоко оценила уровень выступления фигуристок, занявших первые четыре места.

«Абсолютно потрясающие соревнования, это был высший пилотаж! Хорошо, что все три отобрались на главные старты. Они так соревнуются друг с другом, что всегда одна будет счастлива, а две другие — расстроены. Ведь все заточены только на победу, они не могут быть довольны вторым или третьим местом. Это потрясающе», — заключила Бестемьянова.

По мнению Транькова, в случае более успешного выступления Туктамышева могла бы претендовать на место в тройке.

«При таком катании Трусовой и общем раскладе мне жаль, что такое произошло с Лизой Туктамышевой. Она пошла на риск, на исполнение четверного тулупа, но это не совсем оправдалось, хотя она его сегодня просто «щёлкала». Так что все три первых места совершенно заслуженные», — подытожил Траньков.