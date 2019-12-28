Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной

Российская фигуристка Анна Щербакова на чемпионате России в Красноярске превзошла мировые рекорды по набранным баллам за произвольную программу и сумму двух прокатов в женском одиночном катании.

Судьи оценили выступление 15-летней фигуристки в произвольной программе в 181,94 балла, что на 15,72 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный Александрой Трусовой на этапе серии Гран-при в Канаде в октябре 2019 года.

По сумме двух прокатов она набрала 261,87 балла, что на 14,28 превышает мировой рекорд, принадлежащий Алёне Косторной.

Поскольку чемпионат России не является международным турниром и не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), результат Щербаковой не будет считаться новым мировым рекордом.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева упала при исполнении четверного прыжка на чемпионате России.