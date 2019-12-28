Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова на чемпионате России в Красноярске превзошла мировые рекорды по набранным баллам за произвольную программу и сумму двух прокатов в женском одиночном катании.
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 15-летней фигуристки в произвольной программе в 181,94 балла, что на 15,72 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный Александрой Трусовой на этапе серии Гран-при в Канаде в октябре 2019 года.

По сумме двух прокатов она набрала 261,87 балла, что на 14,28 превышает мировой рекорд, принадлежащий Алёне Косторной.

Поскольку чемпионат России не является международным турниром и не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), результат Щербаковой не будет считаться новым мировым рекордом.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева упала при исполнении четверного прыжка на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить