«Радовалась не баллам, а словам Тутберидзе»: о чём говорили Косторная и другие фигуристки после короткой программы на ЧР

Выступление в короткой программе на чемпионате России стало лучшим в карьере Алёны Косторной. Об этом после проката заявила сама победительница финала Гран-при в Турине. Она призналась, что больше всего её обрадовала не рекордная сумма баллов, а похвала со стороны тренера Этери Тутберидзе. При этом лидер соревнований отметила, что не видит ничего особенного в отсутствии Алины Загитовой в числе состава участниц соревнований. В свою очередь, Елизавета Туктамышева заявила, что её заводит жёсткая конкуренция в современном фигурном катании, а Евгения Медведева рассказала о проблемах с коньками.

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершились короткие прокаты в соревнованиях женщин. Обилие звёзд мировой величины делали этот вид программы самым ожидаемым как для болельщиков, так и для экспертов. При этом на ажиотаж вокруг состязания не сильно повлияло даже отсутствие действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Верх взяла Алёна Косторная, набравшая феноменальные 89,86 балла, что на 4,41 балла превышает мировой рекорд, установленный ею в финале Гран-при в Турине.

«Я больше радовалась не баллам, а словам Тутберидзе. В первый раз слышала такое от Этери Георгиевны. Пока лучший прокат из того, что было. Доказала самой себе, что, несмотря ни на что, можно кататься чисто и очень хорошо», — заявила Косторная.

Также по теме Рекорд Косторной, двойной аксель Трусовой и сломанные коньки Медведевой: как девушки откатали короткую программу на ЧР Алёна Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, превысив свой мировой рекорд на...

Примечательно, что за несколько дней до чемпионата России ходили слухи, что Косторная может пропустить турнир в Красноярске. Сама спортсменка призналась, что это стало для неё откровением.

«Не знала о слухах, что пропускаю чемпионат России. Мне только Даниил Маркович (Глейхенгауз. — RT) сказал на стойке регистрации: «Ой, Алён, а ты всё-таки едешь?». Я удивилась: «Разве я не должна?». Он показал статью. Оказывается, теперь всё решает Instagram», — сказала фигуристка.

Она призналась, что не собирается чаще выкладывать фотографии в социальные сети, отметив, что не является Instagram-моделью. Также рекордсменка мира заявила, что статус соревнований не оказывает на неё психологического давления. Как известно, итоговое положение спортсменок на национальном первенстве серьёзно повлияет на формирование состава сборной России на чемпионаты Европы и мира.

«Мне не стало сложнее из-за отбора в сборную. Разве что в прошлом году чемпионат России проходил пораньше и было полегче. Просто надо делать свою работу, а затем федерация распределит, кто куда поедет. После победы в финале Гран-при ни уверенности, ни ответственности не прибавилось. Скорее это просто медалька в коллекции», — сказала Косторная.

Она рассказала, что с течением времени стала иначе относиться к короткой программе, которую представляет на протяжении двух лет. По её словам, для неё она уже не является откровением и не вызывает чувства «суперэйфории». Кроме того, она рассказала о своей наставнице Этери Тутберидзе, особенно обратив внимание на её требовательность к подопечным.

«Этери Георгиевна выжимает всё из всех. Полностью отдаётся нашему виду спорта и поэтому требует того же и от спортсменов. Получить похвалу от неё стоит тех стараний, которые мы прикладываем», — отметила девушка.

В довершение Косторная поделилась мнением об отсутствии Загитовой в составе участниц чемпионата России. Она рассказала, что Алина продолжает тренироваться, но призналась, что лично не общается с ней.

«Нет ничего особенного в том, что Загитова не поехала. Нельзя сказать, что это что-то сверхъестественное. Есть такое, что едешь и какого-то знакомого лица не хватает», — заключила победительница короткой программы.

Вслед за Косторной расположилась ещё одна ученица Тутберидзе. Анна Щербакова хорошо исполнила короткую программу, но даже это не помогло ей навязать конкуренцию победительнице финала Гран-при. Она уступила ей почти десять баллов, набрав 79,93.

«Сегодня нервничала. Присутствовали волнение, небольшой мандраж, поэтому начала получать удовольствие только после последнего прыжка. Потом уже каталась от души, с эмоциями и настроением», — призналась Щербакова.

В отличие от своей партнёрши по команде, Анна призналась, что риск не попасть в сборную серьёзно повлиял на её эмоциональное состояние перед выходом на лёд. При этом она добавила, что для неё каждое соревнование имеет огромное значение.

«Везде важно проявить себя. Сейчас цель показать свой максимум. Буду рада, если это отразится на результатах. Небольшой отдых будет после чемпионата России. Как обычно всей семьёй проведём время на даче» — заключила Щербакова.

Третьей же стала ещё одна вчерашняя юниорка, а ныне одна из главных звёзд мирового фигурного катания Александра Трусова. Именно она первой в мире стала активно исполнять четверные прыжки, но в короткой программе были лишена возможности использовать своё главное оружие. В Красноярске же она неожиданно решила заменить тройной аксель на двойной, а в каскаде лутц — риттбергер предпочла последнему элементу менее ценный тулуп. Как итог — 76,46 балла.

«В целом довольна прокатом, но осталось ощущение, что что-то недоделала, потому что исполнила двойной аксель вместо тройного. Сегодня после занятия тренеры сказали не рисковать, так как надо отбираться (в сборную России. — RT). Конечно, хотела прыгать и долго не соглашалась. Но потом решила откатать просто чисто. На данном соревновании это правильно», — заявила Трусова.

Она заверила, что в будущем планирует делать исключительно тройной аксель в короткой программе, а также пообещала выступить на пределе своих возможностей в произвольной.

Совсем немного от Трусовой отстала Елизавета Туктамышева. Спортсменка допустила лишь одну ошибку в коротком прокате, недостаточно уверенно выехав с тройного акселя. Однако это не помешало ей набрать 75,74 балла и оставить отличные шансы на попадание в тройку призёров.

«Учитывая состояние, довольна прокатом, хоть он получился и не идеальным. Было некое волнение, которое могло помешать выступать так, как могу. Как делаю это на тренировках. Завтра хотелось бы откатать лучше, увереннее. Показалось, что прыжки были не совсем классные, не совсем мои. Поэтому оценка сразу становится ниже. Хочется выходить и просто тарабанить всё, что могу, и уходить, а не начинать копаться в голове», — призналась Туктамышева.

По её словам, нынешнее положение дел в женском фигурном катании лишь заставляет усерднее работать над собой.

«Сейчас такая конкуренция, что вообще нельзя иметь никаких недочётов. Меня это заводит», — добавила Туктамышева.

По итогам короткой программы пятую строчку заняла Евгения Медведева, хотя ещё накануне её участие в чемпионате России находилось под вопросом. Виной тому стали проблемы с инвентарём у двукратной чемпионки мира, лишившие её коньков. В результате, ей пришлось выступать в новых, что крайне сложно.

Тем не менее, Медведева набрала 71,08 балла, а приблизиться к Туктамышевой ей помешал недокрут при исполнении тройного тулупа в каскаде с тройным флипом. Примечательно, что Евгения начала именно с этого элемента, но затем смогла собраться.

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«К сожалению, делала максимум того, что могла. Ноги болят от коньков. Вчера был очень сложный день. Сначала неприятное падение на тренировке, после которого выяснилось, что ботинок сломан. Потом попытались найти новую пару, но не оказалось ни моих модели, ни размера. Лучшее, что было — коньки, предназначенные для новичков. Мы сняли лезвия, поставили на них, но ничего хорошего из этого не вышло», — заявила Медведева.

Волнение относительно будущего выступления Медведевой лишь усилилось по окончании разминки, в которой она не смогла сделать ни одного элемента.

«Старалась вообще не думать о ботинке. Чувствую себя растерянно и неприятно. Буду пытаться завтра исполнить произвольную программу. Самое главное, справилась с нервами, с тем, что тряслись коленки и руки», — призналась серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане.

Фигуристка поблагодарила болельщиков за их поддержку.

«Хочу поблагодарить за такую теплоту и столько подарков. Сегодня впечатления были колоссальные. Брайан Орсер сказал, что гордится мной. В юниорский сезон мне удавалось и с 11-го места попасть на пьедестал почёта», — заключила Медведева.