Косторная о слухах о пропуске ЧР: теперь, оказывается, всё решает Instagram

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала появившиеся перед стартом чемпионата России слухи о своём снятии с национального первенства.
Косторная о слухах о пропуске ЧР: теперь, оказывается, всё решает Instagram
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я не знала о слухах, что пропускаю чемпионат России. Мне только Даниил Маркович сказал на стойке регистрации: «Ой, Алён, а ты всё-таки едешь?» Я удивилась — разве я должна не ехать? Он показал статью, и теперь, оказывается, всё решает Instagram. Чаще фото выкладывать не буду, я не Instagram-модель», — заявила Косторная.

Судьи оценили выступление 16-летней фигуристки в 89,86 балла, что на 4,41 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный ею же в финале серии Гран-при в Турине в декабре 2019 года.

Ранее Косторная призналась, что слова Тутберидзе обрадовали её больше рекордной оценки судей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить