Косторная о слухах о пропуске ЧР: теперь, оказывается, всё решает Instagram

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала появившиеся перед стартом чемпионата России слухи о своём снятии с национального первенства.

«Я не знала о слухах, что пропускаю чемпионат России. Мне только Даниил Маркович сказал на стойке регистрации: «Ой, Алён, а ты всё-таки едешь?» Я удивилась — разве я должна не ехать? Он показал статью, и теперь, оказывается, всё решает Instagram. Чаще фото выкладывать не буду, я не Instagram-модель», — заявила Косторная.

Судьи оценили выступление 16-летней фигуристки в 89,86 балла, что на 4,41 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный ею же в финале серии Гран-при в Турине в декабре 2019 года.

Ранее Косторная призналась, что слова Тутберидзе обрадовали её больше рекордной оценки судей.