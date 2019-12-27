Косторная призналась, что слова Тутберидзе обрадовали её больше рекордной оценки судей

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Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Косторная призналась, что слова Тутберидзе обрадовали её больше рекордной оценки судей
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Я больше радовалась не баллам, не прокату, а тому, что сказала Этери Георгиевна. Я в первый раз слышала такие слова от неё. Прокат — пока лучший из того, что было. Больше всего рада тому, что доказала самой себе, что, несмотря ни на что, можно кататься чисто и очень хорошо», — заявила Косторная.

Судьи оценили выступление 16-летней фигуристки в 89,86 балла, что на 4,41 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный ею же в финале серии Гран-при в Турине в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Максим Траньков назвал Косторную эталоном женского фигурного катания.

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