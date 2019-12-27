Рекорд Косторной, двойной аксель Трусовой и сломанные коньки Медведевой: как девушки откатали короткую программу на ЧР

Алёна Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, превысив свой мировой рекорд на четыре балла. Второе место c отставанием в десять очков заняла Анна Щербакова. Александра Трусова в последний момент отказалась от выполнения тройного акселя и осталась третьей. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева расположились вслед за троицей учениц Этери Тутберидзе.

Уже разыграны два комплекта наград, грянул мировой рекорд в короткой программе у пар, и наконец пришла пора для самого долгожданного события чемпионата России по фигурному катанию — женских состязаний. Короткая программа закрывала вечер второго дня, но едва над Енисеем взошло солнце, болельщики начали прибывать на «Платинум Арену», чтобы попасть на тренировку девушек. Увы, на неё не пустили никого, кроме журналистов. Стоит отметить, что впоследствии пострадали и зрители со слишком большими баннерами в поддержку фигуристок, с которыми отказывались пускать на стадион.

Посмотреть на тренировке было на что. Например, как Евгения Медведева каталась в замотанном скотчем ботинке. Накануне она сломала экипировку, из-за чего возникли серьёзные опасения, что спортсменка может сняться — новые коньки раскатывать можно хоть два месяца. Но свою проблему фигуристка смогла успешно решить и без ошибок откатала свою программу.

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Другим важным событием стал тройной аксель в исполнении Александры Трусовой. «Королева четверных прыжков» ещё не делала его на соревнованиях, но на тренировке он уже получался уверенно. Алёна Косторная попыталась выполнить аналогичный элемент, но неожиданно сорвала выезд, после чего покинула занятие раньше остальных.

Наконец короткая программа девушек началась. Первой на лёд вышла Александра Трусова. Вся арена ждала от неё тройного акселя, но фигуристка сделала только два оборота. После тройного флипа она ещё и не выполнила каскад лутц — риттбергер, заменив второй прыжок тулупом. Трусова получила за свой прокат под музыку Эдварда Грига 76,46 балла. Позже она объяснила неожиданный отказ тренерским решением, с которым ей очень не хотелось соглашаться. Но причины на то были — для неё и других учениц Этери Тутберидзе этот чемпионат России является отборочным в сборную, и в команде не хотят лишний раз рисковать.

Следующей из прошлогодних медалисток свою программу показала чемпионка России Анна Щербакова. Её в сложности никто не ограничивал, тем не менее пока она не смогла исполнить свои четверные прыжки. Коронным номером её программы стал каскад лутц — риттбергер, в котором второй элемент был невероятно высоким и широким, словно совсем не рассчитанным только на три оборота. После него Щербакова расслабилась и докатала в своё удовольствие концовку программы, получив за неё 79,93 балла — вслед за Трусовой она превысила личный рекорд в коротком прокате.

В награду за своё катание Щербакова получила от болельщиков щедрый подарок — игрушечного медведя в человеческий рост. Пока она раздавала комментарии в микст-зоне, его за её спиной с трудом пронесли тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, что смотрелось весьма комично.

В первой разминке была одна спортсменка, которая единственной до Евгении Медведевой могла постараться остановить учениц Тутберидзе. Елизавета Туктамышева за счёт тройного акселя вполне могла обходить фигуристок, им не владеющих. Но 23-летняя спортсменка ошиблась на выкате с прыжка, и надбавок она не получила. Других ошибок Туктамышева не допускала, но и в технике, и в компонентах она проиграла Трусовой. Ученица Алексея Мишина остановилась на отметке 75,74 балла.

Вторую группу участниц открывала победительница финала Гран-при Алёна Косторная. Слухи о своём пропуске чемпионата России фигуристка безжалостно растоптала своей волшебной программой. Хотя спортсменка катает её уже второй год и сама, по собственному признанию, от неё начала уставать, в Красноярске она снова создала шедевр, начав с безупречного тройного акселя, оценённого на сплошные пятёрки. Ни на секунду Косторная не выходила из образа ангела и не позволяла себе ни одной погрешности.

На табло с результатами, установленном в кулуарах арены, оценка 16-летней спортсменки стала расти с пугающей быстротой — ещё до двух финальных вращений она догнала по технике Щербакову. Косторная обязана была побить свой мировой рекорд, но никто, даже её тренеры, не ожидал, каким окажется итоговый результат. Ей не хватило лишь 14 сотых балла до отметки в 90 очков — ещё недавно мир изумлялся 80 баллам, которые набирали Евгения Медведева и Алина Загитова, а теперь даже такой феноменальный результат кажется пройденным этапом.

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О грандиозности проката Косторной говорит хотя бы тот факт, что она набрала больше баллов, чем любой из мужчин, выступавших на чемпионате России в короткой программе. В награду Косторная тоже получила огромную игрушку, только уже панду, и Дудакову с Глейхенгаузом вновь из тренеров пришлось превратиться в носильщиков.

К первой четвёрке действительно никто не приближался долгое время — ни Софья Самодурова, ни Станислава Константинова, которые год назад боролись за титул лучших фигуристок среди взрослых. Судьи резко стали строже, и никто из девушек не стал дотягивать даже до 70 баллов.

Внести некоторую сумятицу смогла только Медведева. На своих многострадальных ботинках, которым так и не удалось найти замену, она без срывов и ошибок откатала программу под музыку Muse. Но в протоколах судьи расписали все недостатки — и недокрут на каскадном тулупе, и низкие уровни на вращениях. Высокие компоненты никак не компенсировали огромное отставание в технике — Медведева получила только 71,08 балла за свой прокат практически на одной ноге. Вмешаться в распределение медалей по-прежнему может только Туктамышева, но только если она всё-таки выполнит четверной тулуп.