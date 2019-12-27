«Загитова унесла с собой долю интриги»: Бутырская о фаворитах ЧР, четверных прыжках Трусовой и зрелом катании Косторной

Основная борьба в женском одиночном катании на чемпионате России развернётся между Алёной Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Такое мнение в интервью RT выразила чемпионка мира Мария Бутырская. Она уверена, если бы среди участниц была Алина Загитова, это внесло бы дополнительную интригу в национальное первенство. Вместе с тем эксперт не стала списывать со счетов Елизавету Туктамышеву и подчеркнула, что без четверных прыжков сейчас кому-либо сложно конкурировать с финалистками Гран-при.

— Может ли чемпионат России в женском одиночном катании превратиться в борьбу между собой трёх призёров Гран-при: Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой?

— На мой взгляд, девушки уже в этом сезоне показали, что борьба не только в России, но и в мире разворачивается, главным образом, между ними. Ещё одного «бойца» мы потеряли, когда Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру. На мой взгляд, она тоже могла бы вклиниться в эту борьбу.

— Чемпионат России без неё потускнеет?

— Конечно. Алина — это украшение любых соревнований. Сейчас она показывает настолько женственное катание, что на неё хочется смотреть и смотреть, ею хочется любоваться. Очень жалко, что она решила взять паузу. Тут могут быть разные мнения, но в итоге всё равно остаётся только принять произошедшее.

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— Может ли недавний скандал с участием команды Тутберидзе отразиться на её подопечных?

— Нет. И, конечно, очень хочется, чтобы подобное не повторялось. Да, такие вещи иногда помогают поднять интерес к фигурному катанию, но наш вид спорта и без того захватывающий.

— Могут ли побороться за медали Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, или такое возможно только в случае срыва фавориток?

— Честно говоря, я очень верю в Лизу. Она не стоит на месте, и сегодня у неё есть очень сильное оружие — её четверной тулуп, который очень дорого стоит и значительно повышает оценку. Да, очевидно, она его не исполнит, но у Туктамышевой в запасе есть аксель в три с половиной оборота, который кроме Косторной и Трусовой больше никто не прыгает. А Саша, в свою очередь, наверняка пойдёт на этот прыжок ещё раз после финала Гран-при, и теперь ей будет уже гораздо легче. Если в произвольной программе ей удастся исполнить пять четверных, то появятся все шансы стать чемпионкой страны.

— Туктамышева может противопоставить «молодёжи» четверной прыжок. А на что способна Медведева?

— О Жене мне пока сложно говорить. Безусловно, она тоже молодец: ничего не забросила, двигается дальше. Этот сезон для неё складывается лучше, чем предыдущий, но откуда-то надо брать и техническую оценку.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: должны появляться четверные прыжки. Без элементов «ультра-си» вряд ли получится сегодня добиваться высоких результатов. Да, Медведева тоже показывает очень красивое, женственное катание, у неё высокая вторая оценка. Но, может быть, они с Брайаном Орсером придумали ещё что-нибудь и нас ждёт сюрприз?

— Даниил Глейхенгауз заявил, что Косторная тоже будет работать над изучением четверных прыжков.

— И мне кажется, они довольно легко ей дадутся. Она так исполняет прыжки в три с половиной оборота, что кажется, будто Косторная прыгает вообще без усилий, с большим запасом. Вот только сейчас нельзя работать над четверными, чтобы ничего не испортить, — только после окончания сезона. А так я согласна со всеми комплиментами, которые в последнее время получает Алёна. В ней совершенно не чувствуется недавняя юниорка: Косторная катается очень зрело, осознанно, эмоционально и гармонично.

— Ждёте ли прорыва от кого-то ещё?

— Не стала бы никого выделять — все девочки классные. Просто подобрался очень сильный состав участниц, особенно учитывая последние прорывы в технике. Все постепенно учатся прыгать.

— С точки зрения интриги нынешний чемпионат России будет не таким интересным, как в Саранске год назад?

— Я бы так не сказала, но небольшую долю интриги, конечно, Алина унесла с собой. Зрителям всё равно будет интересно, учитывая высочайшую конкуренцию, но если бы она приехала в Красноярск, было бы вообще сумасшествие.

— На чемпионате России не будет юниорок Дарьи Усачёвой и Камилы Валиевой, призёров финала Гран-при среди юниоров. Вам бы хотелось на них посмотреть?

— У девочек ещё очень много времени впереди. Пусть пока готовятся к юниорскому чемпионату мира. В своей нише они тоже сильнейшие. Я уверена, что и на взрослом уровне обе будут поражать, восхищать и заставлять всех бояться.

— Но в прошлом году юниорки не пропускали национальное первенство…

— Это не показатель. Они бы всё равно вышли на свой уровень. У девушек и без того было очень много соревнований.

— У кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы на победу в национальном первенстве?

— Шансы равны. Все начинают с чистого листа, все катают две программы. Безусловно, хочется надеяться, что спортсменки не будут опускать руки, глядя на фавориток, и постараются показать себя. Это будет очень захватывающее состязание. Думаю, учитывая накал эмоций, который нас ждёт, победит та, которая окажется психологически устойчивее.

— На фоне интереса к турниру фигуристок остальные соревнования немного меркнут, хотя интриг и там достаточно. Это справедливо?

— Справедливо, потому что популярность зависит от катания. Известно же, что среди поклонников этого вида спорта больше женщин, поэтому у одиночников есть все шансы стать настолько же известными и завоевать любовь фанаток. Да, пока у них не получается добиваться таких успехов, как у девушек, но нужно соревноваться, творить и показывать, что они способны классно кататься. Тем более, когда перед глазами стоят такие выдающиеся примеры.