Загитова рассказала о своих тренировках после приостановления карьеры

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала о своих тренировках после приостановления карьеры.
Загитова рассказала о своих тренировках после приостановления карьеры
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«По поводу тренировок, у меня они так же есть, а разница между тренировками в спорте и шоу в том, что для шоу порой тренироваться приходится ночью», — сказала Загитова на пресс-конференции.

Она также поблагодарила Татьяну Навку за приглашение в её ледовое шоу.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Ранее Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры.

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