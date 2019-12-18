Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала о своих тренировках после приостановления карьеры.

«По поводу тренировок, у меня они так же есть, а разница между тренировками в спорте и шоу в том, что для шоу порой тренироваться приходится ночью», — сказала Загитова на пресс-конференции.

Она также поблагодарила Татьяну Навку за приглашение в её ледовое шоу.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Ранее Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры.