«Алине всего 17, может стать хоть космонавтом»: Траньков о карьере Загитовой, скандале с Тутберидзе и критике Тарасовой

Заявление Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры привело к конфликтам тренеров, однако в конечном счёте скандалы делают фигурное катание только популярнее. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Спортсмен также выразил мнение, что золотая медалистка Пхёнчхана может выбрать себе любую профессию, рассказал об особом стиле комментирования Татьяны Тарасовой и поделился ожиданиями от соревнований среди женщин на предстоящем чемпионате России.

«Конфликты могут привести к тюрьме и сломанным ногам»

— Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что, возможно, стоит создать комитет по этике в связи с последними скандалами. Как вы к этому относитесь?

— Если так считает президент федерации, то разве можно спорить? Возможно, комитет будет выносить какие-то санкции, штрафы за комментарии в соцсетях. Но я уже года три рассказываю о системе, прекрасно работающей в США.

— Расскажите о ней подробнее...

— Всё очень просто: в социальных сетях есть верифицированные и неверифицированные аккаунты. Журналисты попросту не имеют права цитировать неподтверждённые, потому что они могут принадлежать кому угодно. А у нас некоторые специалисты ещё и Instagram начали вести относительно недавно. Один из тренеров, например, как раз зарегистрировался всего несколько месяцев назад.

— О ком вы говорите?

— Фамилию называть не буду, пусть каждый сам посмотрит, если захочет. Человек не так давно ведёт социальные сети и, возможно, просто не представлял, что на пост может быть такая реакция.

— Не пришло ли время той же федерации изменить подход к медиаконтенту, стать более открытой?

— Понятно, что там просто работают люди другого поколения. Они в принципе не очень хорошо разбираются в социальных сетях. Некоторое время назад туда пришли профессионалы, и тогда стал появляться неплохой контент. Но когда понадобилось дополнительное финансирование, всё закончилось. Сложно требовать от ФФККР идти в ногу со временем, пока один пресс-атташе занимается всеми вопросами, связанными с медиа.

— Вы стали одним из первых, кто осудил конфликты между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе. Это самый крупный скандал в фигурном катании на вашей памяти?

— Конечно, нет. Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт — понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?

— Не считаете, что фигурное катание подтверждает свою не очень хорошую репутацию «спорта — серпентария»?

— Не хочется допускать сексизма, но всегда очень много эмоций там, где работают женщины и есть творчество. Мы же говорим о женском одиночном катании — это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты.

— Имидж российского фигурного катания теперь подпорчен?

— Что бы ни происходило в последнее время, его популярность стабильно растёт. Если и искать хоть какой-то положительный момент во всём случившемся, то это именно он. К сожалению, лучше всего у нас работает чёрный пиар, а потому наш вид спорта становится всё более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям.

— О случившемся написал даже известный футбольный комментатор Василий Уткин. По его мнению, ненависть исходит прежде всего именно от команды Тутберидзе...

— Мне сложно отследить источник тренерских конфликтов, это попросту неинтересно. Но эмоций так много ещё и потому, что в последнее время появилось сразу несколько сильных спортсменок, а у них — фанатских группировок. Подчёркиваю, речь о фанатах, а не о болельщиках. Со мной в соцсетях до сих пор некоторые спорят по этому поводу...

— В смысле?

— Утверждают, что они болельщики. Но я считаю, что это именно фанаты. И как дипломированный психолог могу сказать, что это диагноз. Аддикция. Это явление может и в преследование перерасти, достаточно вспомнить голливудский фильм «Телохранитель». А девочки находятся в очень нежном возрасте, и лично мне за них бывает страшно.

— Что плохого в том, что у девушек появились свои преданные фанаты?

— Просто раньше у нас все болели за сборную России, а сегодня поддерживают кого-то персонально. Отсюда все эти войны. Даже футбольные фанаты смеются, что их «фирмы», устраивающие драки — детский сад по сравнению с поклонниками фигуристок.

— Уткин также заявил, что Тутберидзе за спиной у Тарасовой якобы требовала отстранить её от работы на Первом канале. А фигурист Алексей Ягудин, с свою очередь, заявил о травле тренера...

— Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим. Если Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет её в симпатиях к определённым атлетам, но мне кажется это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ею слове ищут подвох. А у неё просто стиль такой: она не пристрастна, а прямолинейна.

— Поясните, пожалуйста.

— Тарасовой что-то нравится, что-то нет, и она открыто об этом заявляет. Может себе позволить. Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову. Но я на тысячу процентов уверен, что эти люди не правы. Потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку?

— Ещё один скандал на днях случился между Елизаветой Туктамышевой и её бывшим агентом, после того как на её YouTube-канале появилось видео с негативными высказываниями в адрес той же Татьяны Тарасовой и Евгении Медведевой. Вы сталкивались с подобным?

— С местью не сталкивался, а вот с гадкими поступками — да. Нас с Татьяной Волосожар, можно сказать, предал наш бывший агент. Не хочется вдаваться в подробности, но у нас были очень тёплые отношения, а он некрасиво повёл себя с нами, подставил. Сейчас он работает с Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой. А полгода назад со мной хотел сотрудничать и бывший агент Лизы. Но, к счастью, мой директор «раскусил» этого подонка, и работать мы с ним не стали.

«Загитова теперь может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом»

— Вы ещё верите, что Загитова вернётся в большой спорт?

— Раз она сама заявила, что никуда не уходит, у меня нет оснований ей не доверять. Как я уже говорил, если Алина вернётся, буду обращаться к ней исключительно на «вы». Потому что это очень тяжело.

— Не считаете, что пока подтверждается мнение о том, что звёзды Этери Тутберидзе быстро зажигаются и так же быстро гаснут?

— Да, но они столько всего до этого выигрывают. Что ещё надо? И что плохого в том, что Загитова уже везде победила, а ей всего 17 лет? Перед ней сейчас все двери открыты. Она может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом.

Это не в 30 лет карьеру завершать. Ты уже взрослый, но умеешь только выходить на лёд выходить и слушать тренера. Многие не понимают, что тренироваться и соревноваться на протяжении стольких лет, не делая ничего другого, это очень тяжело не только физически, но и психологически.

— Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова считает, что в сложившейся ситуации Загитовой может потребоваться помощь врача-специалиста?

— Тут многое зависит от человека. Бывают сильные люди, которым психолог не нужен, а кому-то, да, требуется поддержка. В своё время тоже работал со специалистом, но мне это не помогло. Более того, мне посоветовали самому заняться этой профессией. Пошёл, выучился и стал.

— В свете последних событий соревнования в женском одиночном катании на предстоящем чемпионате России обещают стать предельно напряжёнными?

— Не думаю, что нас ждёт что-то сверхъестественное, что будет какая-то война. К тому же, интересно узнать не только победительницу, но и посмотреть на общие итоги, распределение мест в сборной. Лично я ещё очень хочу увидеть четверной тулуп Туктамышевой и «новую» Медведеву.

— На ваш взгляд, у кого наибольшие шансы на победу?

— Думаю, у одной из тех девушек, что заняли пьедестал почёта в финале Гран-при: Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.