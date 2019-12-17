Спортивный психолог прокомментировала скандал вокруг Загитовой

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Двукратный призёр Олимпийских игр, спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказала свою точку зрения о конфликте команды Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Спортивный психолог прокомментировала скандал вокруг Загитовой
  • РИА Новости

«По сути, это противостояние между апологетами «экологичного» спорта и сторонниками подхода «результат любой ценой». Ничего нового для России в этом нет. Пожалуй, это главный гештальт нашего спорта, который наконец взорвался. Уже третье поколение фигуристок, которые уходят из спорта в 16—17 лет, — это, наверное, хорошая предпосылка, чтобы государство заняло последовательную позицию. Если ранний форсаж формы разрешён в фигурном катании, то его нужно разрешать и в других видах спорта. Тогда мы придём к допингу и мировой изоляции. Либо мы прекращаем травмировать детей, но в результате можем потерять позиции в некоторых видах спорта. Однако взрослый спорт после 23 лет в целом становится чистым и результативным. Посчитайте теперь медали Олимпиады в Пхёнчхане у России и у Швейцарии. У них больше золотых, чем у нас. Тогда вопрос: зачем мы это всё делаем с собственными детьми?» — цитирует Кожевникову «Спорт-экспресс».

После того как Алина Загитова объявила о решении взять паузу в профессиональных выступлениях, Татьяна Тарасова предположила, что спортсменка заканчивает со спортом навсегда. Плющенко порекомендовал ей сменить тренера. Они столкнулись с жёстким ответом со стороны нынешней наставницы фигуристки Этери Тутберидзе.

Ранее американский журналист назвал Загитову самым зрелым из участников скандала в российском фигурном катании.

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