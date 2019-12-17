Американский журналист назвал Загитову самым зрелым участником скандала в российском фигурном катании

Американский журналист Филипп Херш оценил скандал в российском фигурном катании, который разразился на фоне решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать паузу в профессиональной карьере.

«Во всей неразберихе с участием ведущих лиц российского фигурного катания, единственной публичной личностью, который ведёт себя с достоинством, сдержанностью и зрелостью, является 17-летняя Алина Загитова, чьё решение сделать перерыв в выступлениях привело к войне взрослых в (анти) социальных медиа», — гласит пост журналиста в Twitter.

В конфликт в российском фигурном катании оказались вовлечены команда Этери Тутберидзе, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее Дмитриев назвал тему конфликта в фигурном катании недостойной обсуждения.