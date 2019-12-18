«Апологеты «экологичного» спорта против сторонников «результата любой ценой»: как развивается скандал в фигурном катании

Известный журналист Василий Уткин выразил своё мнение относительно причин грандиозного скандала, разразившегося в фигурном катании после заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры. По его словам, в этой ситуации «ненависть исходит» со стороны тренерского штаба Этери Тутберидзе. Комментатор Дмитрий Губерниев вступился за Татьяну Тарасову в ответ на появление петиции с требованием отстранить её от работы в телеэфире. Наконец, двукратный призёр Олимпийских игр спортивный психолог Елизавета Кожевникова предположила, что Загитова в настоящий момент может находиться в состоянии депрессии из-за зашкаливающего стресса.

«Сложилась совершенно возмутительная ситуация, порождённая окружением Тутберидзе»

Объявляя о приостановлении карьеры, Алина Загитова вряд ли могла представить, к какому грандиозному скандалу это приведёт. Очень быстро фигура самой 17-летней олимпийской чемпионки отошла на второй план, а на первый вышли её тренер Этери Тутберидзе, легендарный специалист и комментатор Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко. Со временем в заочный конфликт оказалось втянуто немалое число людей, а соответствующий вопрос задали даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он посоветовал обратиться с ним в Федерацию фигурного катания на коньках России, но там тоже предпочли дистанцироваться.

«Скандал вокруг приостановления карьеры фигуристкой Алиной Загитовой создан искусственно, ФФККР не будет принимать в нём участия», — приводит слова главы федерации Александра Горшкова «Эхо Москвы».

В свою очередь, генеральный директор ФФККР Александр Коган подчеркнул, что о завершении карьеры Загитовой речь пока не идёт. Он отметил, что у неё, как и у любого спортсмена, есть право «не участвовать в каких-то соревнованиях». А вот известный российский спортивный журналист Василий Уткин признался, что не верит в возвращение Алины в большой спорт.

«Это уход. Я могу называть вещи своими именами. Она проиграла. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживёт. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибся, то первым поаплодирую новому титулу Загитовой», — сказал Уткин.

При этом журналист выразил мнение, что в данной ситуации чувство «ненависти» исходит со стороны Тутберидзе и её окружения.

«Очень часто бывает, что талантливый человек, добивающийся больших успехов, добивающийся всестороннего признания в профессии, на самом деле отличается совсем неподобающими человеческими качествами. Хочу сказать, что в фигурном катании и во всём, что происходит вокруг него, сложилась совершенно возмутительная ситуация, порождённая окружением Тутберидзе. Ненависть идёт именно оттуда. Посмотрите, как отвечает группа Этери, что пишется в её Instagram. Это сеет абсолютную ненависть», — добавил Уткин.

Наконец, он заступился за Тарасову и назвал её голосом российского фигурного катания. По его словам, Тутберидзе «за её спиной» якобы требовала отстранить тренера от работы на Первом канале.

«Тарасова — лучший комментатор российского ТВ, признанный телевизионным сообществом в прошлом году, когда проводился чемпионат мира по футболу. Лучший российский комментатор, голос русского фигурного катания Татьяна Тарасова может быть отстранена от работы благодаря действиям людей, которыми движет ненависть», — подытожил Уткин.

Снова поддержал Тарасову и другой известный спортивный журналист — Дмитрий Губерниев, который вступался за неё ещё накануне. Он негативно высказался о создании петиции за отстранение её от эфира.

«Друзья! Тут идёт жара вокруг ТАТ! Мы с Татьяной Тарасовой знакомы миллион лет, комментировали втроём вместе с Олегом Табаковым ещё открытие Олимпийских игр — 2006 в Турине. У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу. Сейчас многие критикуют Тарасову, но я хочу её поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции. Тарасову можно любить или ненавидеть, главное, равнодушных нет! Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение — приятная эмоция», — написал комментатор в Instagram.

Пожалуй, самый меткий комментарий на тему разразившегося скандала оставил американский журналист Филипп Хёрш.

«Во всей неразберихе с участием ведущих лиц фигурного катания в России единственным публичным человеком, который ведёт себя с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова, чьё решение сделать перерыв в выступлениях привело к войне взрослых в социальных медиа», — написал Хёрш в Twitter.

In all the mudslinging by principals in the RUS figure skating world, the one person acting publicly with dignity, maturity and restraint is the 17-year-old, Alina Zagitova, whose decision to take a break from competition touched off the (anti)social media war among adults. — Philip Hersh (@olyphil) December 16, 2019

«Загитова нуждается в паузе, чтобы подумать»

Что касается коллег олимпийской чемпионки, то они продолжают высказывать Загитовой слова поддержки. Так, известный российский одиночник Артур Дмитриев подчеркнул, что только сама Алина может решить, нужно ли ей продолжать карьеру. При этом грандиозный скандал он отнёс скорее к теме шоу-бизнеса, чем фигурного катания.

«Это недостойно обсуждения. Что касается Загитовой, после приостановления карьеры всегда сложно возобновлять её. Даже новый олимпийский цикл без паузы начинать сложно, но она на это пошла. И в прошлом году, и в этом Алина каталась очень прилично, но, видимо, она нуждается в паузе, чтобы подумать. Наверняка она обсуждает все вопросы с тренером — и это их совместное решение. Она великолепный спортсмен, к ней все профессионалы относятся с уважением, и нет ни одного человека, который мог бы обвинить её в том, что когда-то и где-то она не боролась или сдавалась», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Поддержала Загитову и японская фигуристка — чемпионка мира Мики Андо. Она тоже отметила старание россиянки и заявила, что та пыталась развиваться как фигуристка даже после победы в Пхёнчхане, несмотря на все сложности и серьёзную конкуренцию со стороны более молодых соотечественниц.

«Ей удалось преодолеть и физические, и моральные препятствия. Она великолепна. Как правило, спортсменам после победы на Олимпиаде и чемпионате мира уже ничего больше не нужно. Они достигли цели, и это само собой разумеется. Алина показала, что является прекрасной спортсменкой, ведь, несмотря на желание сделать паузу, продолжила борьбу в этом сезоне на Гран-при. Мне не довелось добиться победы на Олимпиаде, но я уважаю её решение и поддерживаю её в этом», — заявила Андо.

При этом японка отказалась признавать проблемой тот факт, что в женском фигурном катании доминируют совсем юные девушки.

«Сейчас настала эпоха четверных прыжков. Все поставлены в очень жёсткие условия. Но и в моё время считалось, что без тройных победа невозможна. Спортсмены должны принять то время, в которое они родились, и те требования, которые оно предъявляет. Я стала чемпионкой мира в 19 лет. Возможно, Алина продолжит выступать в шоу или вернётся в большой спорт. Но в любом случае я считаю, что она станет сильнее, когда обретёт психологический и гормональный баланс. Думаю, у неё всё будет хорошо. Главное, чтобы Алина не забывала о своей любви к катанию», — добавила Андо.

В свою очередь, двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова предположила, что может стоять за решением Загитовой о приостановке карьеры. Специалист выразила мнение, что фигуристка сейчас может находиться в «депрессивном или субдепрессивном состоянии» из-за зашкаливающего стресса.

«Представьте себя на её месте: ей 17, она начинает проигрывать, и позади целая толпа более молодых спортсменок, у которых впереди ещё три-четыре года эффективной карьеры. Это ситуация потери. Потери результативности, стабильности и вообще привычного уклада жизни. Если у человека есть внутренние ресурсы, он переживает эту утрату более или менее спокойно. Это психология лишенца, когда человек вырастает с ощущением, что он сам по себе плох, а единственный способ доказать свою «хорошесть» — это показать результат», — приводит слова Кожевниковой «Спорт-Экспресс».

Также она объяснила конфликт между Тутберидзе, Тарасовой, Плющенко и другими противостоянием двух тренировочных систем.

«По сути, это противостояние между апологетами «экологичного» спорта и сторонниками подхода «результат любой ценой». Ничего нового для России в этом нет. Это, пожалуй, главный гештальт нашего спорта, который наконец взорвался. Предпосылки к этому формировались всё последнее время во многих видах спорта», — добавила Кожевникова.

По словам бывшей фигуристки Анны Семенович, которая после ухода из спорта сделала карьеру в шоу-бизнесе, для Загитовой всё только начинается.

«Алина — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она, быть может, как отметили некоторые, пока не умеет держаться перед камерами. Но ей всего 17 лет, Алина ещё ребёнок. В её возрасте можно начинать всё что угодно и всему обучиться», — цитирует Семенович телеканал «360».