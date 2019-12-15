«Хамство» и «переманивание фигуристов»: как заявление Загитовой привело к конфликту Тутберидзе, Тарасовой и Плющенко

Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить карьеру привело к скандалу. Комментируя её интервью, тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко предположили, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт или, возможно, подумывает о смене наставника. В ответ команда Этери Тутберидзе опубликовала большое заявление с претензиями в адрес обоих специалистов.

В пятницу, 13 декабря, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала о своём решении приостановить спортивную карьеру. Она пропустит чемпионат России в конце декабря, а также европейское и мировое первенства.

Решение фигуристки расстроило её болельщиков и многих спортивных экспертов. Однако на этом всё не закончилось. Уже не следующий день в Instagram-аккаунте teamtutberidze_, который ассоциируют с тренерским штабом Этери Тутберидзе — наставника Алины Загитовой и многих других выдающихся российских фигуристок, появилось ещё одно громкое заявление.

«Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены — за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы», — говорилось в сообщении.

Такая реакция последовала в ответ на опубликованный в СМИ комментарий Тарасовой. По признанию тренера, она не верит, что олимпийская чемпионка вернётся в большой спорт.

«Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и Загитова, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки... Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе», — отметила она в беседе с ТАСС.

При этом Тарасова привела в пример других российских фигуристок — Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву, которые преодолели сложный период в своей карьере и продолжают соревноваться и осваивать новые элементы.

«Я с большим уважением отношусь к тому, что делают Алексей Мишин и его ученица Лиза Туктамышева: она переживала неудачи, ничего не добивалась в плане медалей, но возвращалась, выучила четверной тулуп, восстановила тройной аксель. Или наша выдающаяся спортсменка — двукратная чемпионка мира Женя Медведева. Выбралась со дна колодца, в который она попала, она совершенствуется», — добавила она.

Команда Тутберидзе также обратилась и к двукратному олимпийскому чемпиону, а ныне тренеру Евгению Плющенко.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и ничему не научили ни одного спортсмена. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах», — также говорилось в сообщении.

До этого Плющенко тоже комментировал решение Загитовой приостановить карьеру. Он предположил, что время олимпийской чемпионке нужно в том числе и для того, чтобы определиться с наставником. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

«Кто знает, может быть, она перейдёт в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше — впереди ещё много времени, а она мощная спортсменка. Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было — я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира», — отметил он.

Однако после публикации заявления от команды Тутберидзе в социальных сетях началась настоящая война. На пост тут же отреагировал Плющенко — он вступился за Тарасову.

«Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная, степень вашей неудовлетворённости и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой, гения и великого тренера. К любым её решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарными даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идёт только во благо. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки», — написал спортсмен.

Не стал Плющенко игнорировать и обвинения в том, что он переманивает к себе фигуристов.

«Действительно, большое количество детей из вашей школы переходит ко мне — опять же совершенно добровольно. Почему? Не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как размашисто вы расписываете в своём «ответе Чемберлену»? Спасибо, конечно, за совет «посещать тренировочный процесс», для вас как менеджера, живущего за счёт спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, но спешу доложить: тренирую я почти каждый день, и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — добавил он.

Немного позже ещё одно заявление сделала и сама Загитова. Она также разместила его у себя в Instagram. Фигуристка ещё раз подчеркнула, что уходить из спорта не собирается.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — сообщила она.

Своим мнением о взаимных обвинениях тренеров поделился и олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter. Фигурист признался, что ему стыдно за то, что происходит в этом виде спорта. По его мнению, даже конфликты в футбольной среде не идут ни в какое сравнение с российским фигурным катанием.

«Околофутбол отдыхает... грустно... пишут люди, а стыдно нам (фигуристам) почему-то. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям...» — написал фигурист.