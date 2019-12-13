«Нужно вернуть мотивацию выходить на лёд»: Загитова приостановила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона. Она пропустит чемпионат России и не сможет пройти отбор на чемпионаты Европы и мира, но продолжит выступать в ледовых шоу. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что мысли о необходимости взять паузу посещали спортсменку на протяжении полутора лет.

Вечером 13 декабря Алина Загитова объявила, что сделает некое сенсационное признание в эфире Первого канала. Это стало полной неожиданностью для болельщиков, которые сразу же начали гадать, о чём же собирается рассказать олимпийская чемпионка. Предположения строились самые разные — от завершения карьеры из-за неудовлетворительных результатов до смены тренера.

В итоге Загитова сообщила, что намерена взять соревновательную паузу как минимум до конца текущего сезона. Она решила приостановить карьеру и пропустить ближайший чемпионат России, который пройдёт с 24 по 29 декабря в Красноярске.

«Я никуда не ухожу, но я не буду принимать участие в предстоящем чемпионате России в Красноярске. Хочу пояснить, что я не претендую на первенство Европы и мира без отбора. Я всегда на все турниры отбиралась по спортивному принципу. Но я планирую продолжать тренироваться, буду выступать в разных шоу. Думаю, это даже хорошо, я буду искать себя», — пояснила спортсменка.

Загитова также подчеркнула, что своими победами она уже всё доказала соперникам и болельщикам, поскольку уже завоевала множество титулов, став первой спортсменкой в истории российского фигурного катания, победившей во всех самых престижных международных турнирах.

«У меня сейчас в жизни есть всё. На мой взгляд, должно всё-таки чего-то не хватать. Мне нужно вернуть мотивацию выходить на лёд. Думаю, понять меня смогут только те спортсмены, которые прошли через это. Всё, что можно было, я выиграла, и этим всё сказано», — добавила 17-летняя фигуристка.

Загитова подчеркнула, что находится в хороших отношениях со своим тренером Этери Тутберидзе и будет продолжать заниматься под её руководством. Сама наставница рассказала, что мысли о паузе посещали Алину уже полтора года.

«Это решение не было случайным. Порядка полутора лет она озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, в которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу, хотела сама прийти к тому решению, что хочет соревноваться», — сказала Тутберидзе.

Также по теме Этап испытаний: Загитовой не следует завершать карьеру после провала в финале Гран-при Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при по фигурному катанию, состоявшемся на прошлой неделе в Турине. 17-летняя...

Тренер выразила надежду, что Загитова скоро захочет вернуться в спорт и самостоятельно придёт к такому решению.

«Она очень красиво катается и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем тренерским составом, федерацией пытались убедить её продолжить. Мне кажется, Алина всё равно без этого не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. Не когда её уговаривают, а чтобы сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать. Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит и работает, чтобы в любой момент, когда примет решение вернуться, это было возможно сделать. Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она поскорее соскучилась и вернулась обратно», — добавила Тутберидзе.

Сенсационному заявлению Загитовой предшествовало её неудачное выступление в финале Гран-при, где она заняла последнее, шестое место, в то время как другие россиянки и её подруги по тренировочной группе примеряли медали. Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал почёта, а Загитова впервые с прошлогоднего чемпионата России не попала в призовую тройку.

Сразу после неудачи на соревнованиях Загитова отказалась от участия в показательных выступлениях. Как сообщил в интервью РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, причиной стала травма бедра.

После слабого проката Загитовой многие эксперты начали говорить о закате её карьеры. Однако олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков в интервью RT высказывал мнение, что 17-летней фигуристке ещё рано думать об этом.

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© MARCO BERTORELLO

«Она же олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это всё пустые слова, на самом деле. Загитова очень многое сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастать тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на неё», — отметил он.

О том, что спортсменка находится в хорошей форме, заявила в интервью RT и первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

«Да, она уже девушка, и ей тяжело бороться. На Олимпиаде она была такой же девочкой, а сейчас началось взросление. Это со всеми произойдёт, у всех появится вес, и мы будем говорить то же самое про остальных, спрашивать, где четверные. Но это нормально», — рассказала она.

На фоне разговоров о возможном уходе Загитовой из спорта своим мнением о завершении карьеры фигуристки поделилась и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. В своем Instagram спортсменка отметила, что из фигурного катания «нужно уметь уходить вовремя, и уходить красиво».

«Спорт не стоит на месте. Спорт развивается каждый день, и все программы усложняются. Находиться в топе на протяжении десяти лет невероятно сложно. Помню, будто это было вчера: мне 27, и я уже получила множество медалей и наград, а также стала семикратной чемпионкой Европы (и пока мой рекорд никто не побил). Ох, это было по-настоящему круто! Думаю, вы заметили, что сейчас многие спортсменки уходят и в 20 лет, а кто-то и раньше. Могу вам сказать только за себя: у меня был план — выйти на Олимпиаду, а потом уже смело уходить из большого спорта», — написала она.

Теперь болельщики смогут увидеть Загитову на деле только в ледовых постановках. Олимпийская чемпионка планирует выступить в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое будет идти в Москве с конца декабря по начало января. Ранее Загитова анонсировала своё участие в шоу Art on Ice с 6 по 16 февраля в Швейцарии и 10—11 апреля на Тайване.